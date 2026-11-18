Con una estatua, Cúcuta rindió homenaje a Gordita, la perrita que perdió la vida durante el atentado terrorista ocurrido el pasado 1 de agosto en el Comando del Departamento de Policía de Norte de Santander, lugar que fue su hogar durante ocho años.

El acto conmemorativo se realizó en el Parque Playa y contó con la participación de la Alcaldía de Cúcuta, la Policía Nacional, el Concejo de la ciudad y Los Olivos. Durante la jornada fue develada una escultura elaborada por Aleyda Pinzón, madre del concejal Víctor Caicedo.

La figura busca mantener vivo el recuerdo de la perrita y reconocer el afecto que construyó durante los años que permaneció en las instalaciones policiales, donde acompañó a quienes compartieron con ella su día a día.

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