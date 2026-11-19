El Pacto Histórico no dejó el tiempo pasar y salió al paso de las denuncias sobre la falsificación del título universitario de la representante a la Cámara Verónica Estrada. A través de un comunicado, la colectividad anunció que solicitó a su Comité de Ética activar los mecanismos disciplinarios para investigar los hechos y resolver la situación.

Aunque el documento no mencionó directamente a la congresista, se refirió a los cuestionamientos sobre las credenciales académicas de una integrante de su bancada. El partido rechazó cualquier acto de falsedad y aseguró que el procedimiento deberá respetar el derecho a la defensa y la presunción de inocencia.

Y es que durante las últimas horas ha crecido una controversia por el supuesto título de Ingeniería de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional que habría presentado Estrada como verdadero. Es más, la institución educativa señaló que no encontró registros que la acreditaran como egresada de ese programa.

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“No amparamos, ni justificamos”

La primera respuesta de la colectividad fue rechazar las posibles falsedades documentales y marcar su posición frente a las denuncias. En el comunicado, firmado por la Coordinación Nacional Provisional, sostuvo que su compromiso con la ética pública exige esclarecer lo ocurrido.

“No amparamos, ni justificamos, ninguna conducta que atente contra la fe pública o los principios de la función pública”, manifestó el partido.

La declaración también incluyó una solicitud concreta a su organismo disciplinario. El Pacto pidió que las actuaciones se adelanten de inmediato y que permitan definir la situación de la congresista con rapidez.

“Hemos solicitado formalmente al Comité de Ética de nuestro partido que active de manera inmediata los mecanismos disciplinarios correspondientes, investigue los hechos con rigor y resuelva la situación de la congresista a la mayor brevedad posible”, señala el comunicado.

Hasta el momento no se ha informado sobre una sanción, una suspensión de la militancia o una decisión definitiva frente a la representante.

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Junto con su pedido de celeridad, el Pacto Histórico aseguró que la gravedad de los señalamientos no elimina las garantías que deben acompañar el procedimiento.

“Si bien exigimos celeridad y contundencia, también garantizamos el derecho a la defensa y la presunción de inocencia, confiando en que la justicia ordinaria y nuestros organismos internos esclarecerán los hechos”, expresaron.

Sin embargo, la dirección del Pacto también reconoció que las denuncias tienen consecuencias sobre la confianza que la ciudadanía tiene en el movimiento. Uno que no ha estado exento de cuestionamientos por funcionarios o cercanos al petrismo que ya han tenido problemas sobre titulaciones falsas, tales como el escándalo de Juliana Guerrero.