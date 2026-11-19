Previo al inicio de las marchas convocadas por la oposición para este jueves, el presidente, Abelardo de la Espriella, lanzó varias advertencias a los manifestantes frente a lo que puede suceder este jueves.



El mandatario realizó un recorrido por diferentes puntos de Bogotá para monitorear el comienzo de las marchas de la oposición, advirtiendo que “no voy a permitir ni bloqueos de vías, ni terrorismo urbano".



En su mensaje resaltó que ya se tiene coordinado todo el despliegue de la fuerza pública en todo el territorio nacional para quien quiera marchar pacíficamente bajo los derechos de la constitución.

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Aún así hizo un llamado a todos los ciudadanos a "salir a realizar sus labores diarias" porque el Gobierno y la Fuerza Pública están presentes y desplegados para garantizar la seguridad, el orden público y la libre movilidad de los colombianos.



Aunque aseguró que respetará el derecho de la protesta, afirmó que "quienes pretendan sembrar el caos, intimidar y alterar el orden público, "vamos a responder con toda la contundencia y la fuerza del estado".



Según el mandatario, en su recorrido realizado en la mañana por la capital, de momento se mantiene una calma previa a las manifestaciones citadas por la oposición.

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A este recorrido se suma la vigilancia que se llevará a cabo desde el PMU que ya fue instalado en la Casa de Nariño, con la finalidad de articular y vigilar la seguridad en las regiones durante esta jornada.



De acuerdo a lo manifestado por el expresidente Petro, hizo un llamado a sus fuerzas políticas a manifestarse este 19 de noviembre en contra del gobierno actual.



"A luchar por la comida, por la vida, por el ingreso familiar, que está en peligro debido a un mal Gobierno, a un Gobierno que ha decidido proteger y enriquecer a los más ricos de Colombia y entregar los recursos naturales, los recursos del subsuelo, el petróleo y el carbón a la verdadera patria del presidente actual: los Estados Unidos", señaló el exmandatario.