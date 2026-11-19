El proyecto de acto legislativo 018 de 2026 que proponía reducir la vigencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hasta marzo de 2028 quedó hundido luego de que la plenaria del Senado no pudiera sesionar por falta de quórum, principalmente del Pacto Histórico.



La propuesta estaba incluida en el orden del día de la plenaria de este miércoles 18 de noviembre. Sin embargo, las fallas en el sistema de pantallas, que impidieron registrar el quórum, votar el orden del día y grabar la sesión, fueron aprovechadas por varios congresistas para no dar quórum, lo que impidió iniciar el debate.



Entre quienes no asistieron estuvieron integrantes de la bancada del Pacto Histórico, que reconocieron haber participado en la decisión de romper el quórum para evitar que se discutiera la iniciativa.

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El senador Enrique Gómez, del partido Salvación Nacional y autor del proyecto cuestionó la decisión y responsabilizó a esa colectividad de impedir el debate. “El Pacto Histórico le huye al debate de continuidad o no de la JEP. Hoy hizo fracasar el quórum”, afirmó.



"Así maneja las cosas a la izquierda, no quieren que le quiten su botín burocrático, el templo de impunidad es donde se persigue y no hay garantías para la fuerza pública y que en cambio le lava la cara a los aliados del pacto histórico, los señores máximos responsables de la de las FARC.", señaló el Congresista.



Gómez anunció que volverá a presentar la iniciativa en 2027, pues el trámite ya no puede completarse dentro del periodo legislativo en curso.



Por su parte, el senador Ariel Ávila, del Pacto Histórico, defendió la decisión de no dar quórum y señaló que en ella participaron “senadores y senadoras del Pacto Histórico, algunos de la Alianza Verde, y de otros partidos”

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“Rompimos quórum para salvar la JEP y que el país pueda conocer quiénes financiaron grupos ilegales”, manifestó.



Asimismo, aseguró que romper el quórum fue “un acto legítimo” para proteger a la JEP y evitar hacerle “juego a los intereses personales de Enrique Gómez en un claro conflicto de interés”.



Lo anterior, refiriéndose a las demandas de pérdida de investidura contra el senador, en las que se cuestiona su participación en el debate del presupuesto de 2027, en el que propuso trasladar recursos de la JEP a la justicia ordinaria pese a que su hermano era ministro de Hacienda, y otra por impulsar la reforma para terminar la jurisdicción, pese a estar acreditado como víctima ante ella por el asesinato de su tío, Álvaro Gómez Hurtado.