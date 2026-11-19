En el anuncio del plan de acción para aplicar la eutanasia a 10 hipopótamos, EL COLOMBIANO le preguntó al director de Cornare, Javier Valencia, qué ha dicho el nuevo Ministerio de Ambiente sobre lo ocurrido con los $7.200 millones del plan anterior.
Valencia respondió que, al parecer, “no hubo recursos”. Según explicó, el proyecto se formuló ante el Fondo para la Vida por $7.160 millones, Cornare lo lideró y lo llevó al Ministerio, que le dio aval. Pero como eso ocurrió en los últimos dos o tres meses del Gobierno anterior, “se quedó ahí”.
El directivo se refirió también a la indagatoria que ahora adelanta el Ministerio sobre ese Fondo, y mencionó que al parecer “nunca hubo recursos”. Más de $3 billones estarían bajo auditoría para establecer qué resultados produjeron estos recursos en los territorios y sus comunidades.
Cabe aclarar que aún se requieren los resultados de las investigaciones oficiales para establecer si esos recursos prometidos estaban disponibles o qué ocurrió con ellos.
Lo que se había anunciado
El 13 de abril de 2026, la entonces ministra (e) de Ambiente, Irene Vélez, anunció una circular que destinaba $7.200 millones a la reducción de la población de hipopótamos.
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Los recursos saldrían del Fondo para la Vida y la Biodiversidad y se distribuirían entre las corporaciones con presencia de estos animales (Cornare, CAS, Corantioquia y Corpoboyacá). La ejecución comenzaría al terminar la Ley de Garantías, en junio, y el plan contemplaba intervenir cerca de 80 ejemplares.
Ahora, Cornare afirma que ese dinero nunca llegó a la corporación, que hoy tiene la mayor experiencia en el manejo de la especie en el país, pues en su jurisdicción vive cerca del 70 % de la población de estos animales invasores.
La auditoría al Fondo para la Vida El 27 de octubre de 2026, el Ministerio de Ambiente, ya con Fabio Arjona al frente, anunció una auditoría externa, integral y forense al Fondo para la Vida y la Biodiversidad, para esclarecer cómo se administraron más de $3 billones.
La revisión cubrirá el periodo comprendido entre el 30 de noviembre de 2023 y el 7 de agosto de 2026, y sus conclusiones se conocerán en el primer semestre de 2027.
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El Ministerio dijo que identificó “indicios preocupantes” que requieren verificación independiente. Según el ministro, entre ellos están 590 contratos de prestación de servicios en los últimos dos años por más de $255.000 millones y un fondo “sin ningún tipo de sistema de gestión documental”, con información clave en los computadores de los contratistas.
El nuevo plan de acción
Sobre el plan actual, Cornare explicó que la primera fase es un piloto de cinco meses con $500 millones, aportados por el Ministerio de Ambiente, Cornare y Corantioquia.
Esperan sumar más recursos entre las entidades hacia mayo del próximo año y ampliar el rango de acción, que por ahora incluye esterilizaciones, inmunocastraciones, traslados a zoológicos nacionales, diálogos para traslados internacionales y, también, eutanasias.
Cornare iniciará con 10 de estas en los próximos cuatro meses. Se aplicarán a ejemplares identificados porque sus núcleos están cerca de viviendas y su presencia pone en riesgo a la población.
Uno de ellos sería el que tiene asustado a un grupo de menores de Puerto Nare, estudiantes que cruzan el río dos veces al día para ir a clase y deben compartir ese espacio con estos animales. Hace unas semanas se conoció el video de una embarcación que, por cuestión de segundos, logró esquivar a uno de ellos cuando salía del agua por el mismo lugar por el que pasaba.
Tomado de El Colombiano.