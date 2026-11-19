El fortalecimiento de las capacidades militares colombianas, las amenazas que representan los drones cargados con explosivos y la cooperación contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico hicieron parte de los asuntos tratados durante una reunión reservada entre funcionarios de Colombia y Estados Unidos. El encuentro se desarrolló en Bogotá y contó con la participación del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth.

Los detalles de la conversación, que se extendió por más de una hora, fueron conocidos por El Tiempo, medio al que se atribuye la información sobre los temas abordados. En la reunión participaron el ministro de Defensa, Jorge Mora; el canciller Omar Bula, y los principales mandos de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

La cita tuvo lugar este miércoles en las instalaciones del Centro Nacional de Recuperación de Personal, ubicado en el Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam), en la capital colombiana. La visita de Hegseth tenía como uno de sus principales actos oficiales la entrega de un avión Hércules C-130 a la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC).

Sin embargo, la agenda incluyó asuntos que van más allá de la transferencia de esta aeronave. Los representantes colombianos expusieron las dificultades operacionales que enfrenta la Fuerza Pública para perseguir a los principales jefes de las organizaciones armadas ilegales, especialmente a quienes encuentran refugio y facilidades de movilidad en la frontera con Venezuela.

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Uno de los puntos centrales fue la reducción de las capacidades aéreas disponibles para las operaciones militares. Según la información publicada por El Tiempo, los mandos colombianos explicaron las limitaciones que afectan la planeación y ejecución de acciones contra objetivos de alto valor, particularmente cuando se requiere desplegar tropas en territorios de difícil acceso.

La situación resulta especialmente compleja frente a las estructuras del Ejército de Liberación Nacional (Eln), las disidencias de las Farc comandadas por alias Iván Mordisco y la Segunda Marquetalia. Estas organizaciones mantienen corredores de movilidad y zonas de refugio en áreas fronterizas, lo que representa dificultades adicionales para las autoridades colombianas.

¿Qué apoyo militar ofreció Estados Unidos a Colombia?

Durante las conversaciones se analizaron las necesidades de transporte aéreo, inteligencia, movilidad de tropas y respaldo logístico para mejorar la capacidad de respuesta de las Fuerzas Militares. Estos recursos son considerados fundamentales para desarrollar operaciones contra organizaciones que tienen presencia en territorios ubicados a ambos lados de la frontera.

La disposición de Washington para contribuir en ese propósito también fue expuesta públicamente por Hegseth durante su visita. El secretario de Guerra manifestó que Estados Unidos contempla respaldar a Colombia mediante capacidades de “inteligencia, aeronaves, logística o transporte aéreo con aviones o helicópteros”, con el objetivo de fortalecer las acciones contra los carteles del narcotráfico.

Otro asunto que concentró la atención de las delegaciones fue la utilización de drones modificados para transportar granadas y otros explosivos. Esta modalidad representa una amenaza para las unidades militares y policiales, debido a que permite a los grupos armados realizar ataques contra posiciones de la Fuerza Pública mediante dispositivos aéreos no tripulados.

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Los departamentos de Cauca y Norte de Santander fueron mencionados dentro del contexto de esta problemática, que también afecta otras regiones del país. Allí, integrantes de las disidencias de las Farc y del Eln han empleado estos equipos adaptados para lanzar artefactos explosivos contra las tropas.

Frente a este escenario, Colombia y Estados Unidos examinaron posibles mecanismos de colaboración para mejorar la detección y neutralización de los drones utilizados por las organizaciones ilegales. También se discutieron las posibilidades de intercambio de información de inteligencia para identificar los movimientos de estas estructuras y sus actividades relacionadas con el narcotráfico.

Aunque se exploraron alternativas de cooperación tecnológica y operacional, no se conocieron detalles sobre eventuales acuerdos, equipos específicos o sistemas que podrían incorporarse a las capacidades de las Fuerzas Militares colombianas.

¿Qué se habló sobre los buques cárcel durante la visita de Pete Hegseth?

La propuesta de utilizar buques cárcel para recluir a integrantes de organizaciones criminales también fue presentada durante la visita del funcionario estadounidense. De acuerdo con las fuentes consultadas por El Tiempo, Hegseth recibió con interés la iniciativa y manifestó su disposición a colaborar con Colombia en los requerimientos que tenga el Gobierno para desarrollar el proyecto.

La administración de Abelardo De La Espriella contempla destinar estas embarcaciones al confinamiento de cabecillas vinculados con redes de extorsión y narcotráfico. Uno de los nombres mencionados para este eventual modelo penitenciario fue el de Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, capturado en una zona rural de Briceño, Antioquia, y señalado por el presidente como posible recluso de estas instalaciones.

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En las conversaciones también se hizo énfasis en la continuidad de los canales de cooperación entre las autoridades de ambos países. En ese contexto, se diferenciaron los mecanismos de asistencia militar y coordinación existentes de una eventual participación de tropas estadounidenses en operaciones dentro de Colombia, escenario que requiere cumplir procedimientos y autorizaciones de carácter constitucional.

Posteriormente, los temas de cooperación tuvieron continuidad durante la ceremonia oficial de entrega del avión Hércules C-130 a la FAC. La aeronave está destinada al transporte de tropas, equipos y suministros militares, además de prestar apoyo en misiones humanitarias y operaciones de abastecimiento.

Durante el acto público, Hegseth reiteró la voluntad de Washington de trabajar conjuntamente con Colombia frente a las organizaciones vinculadas al narcotráfico. También destacó la importancia de mantener el respaldo en inteligencia, transporte y logística para enfrentar a los carteles que representan amenazas para la seguridad de ambos países.

La incorporación del Hércules se produce en medio de las necesidades de fortalecimiento del transporte aéreo militar colombiano. La FAC dispone actualmente de una flota de aviones C-130 que cumple funciones de traslado de personal y material, abastecimiento de unidades desplegadas en distintas regiones y atención de emergencias.

Tomado de El Universal.