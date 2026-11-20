Una caja de icopor que en su interior tenía restos humanos fue dejada en la madrugada de este viernes en las afueras de la Cárcel Modelo de Barranquilla, junto con dos panfletos que contienen amenazas contra funcionarios del Inpec.



De acuerdo con información preliminar conocida, los restos humanos fueron dejados por una persona que se movilizaba en motocicleta.

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Inmediatamente se activaron los protocolos de seguridad de la cárcel, y a esta hora la Policía, en coordinación con la Fiscalía, adelanta las investigaciones correspondientes.



Hasta el momento no se conoce la identidad de la persona a la que pertenecen los restos humanos abandonados.