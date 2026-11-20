El presidente Abelardo de la Espriella se refirió al gobierno de Gustavo Petro como “una empresa criminal” y pidió a la justicia de Estados Unidos actuar contra el exmandatario. Justificó que “hay competencia” de ese país “para investigarlo, procesarlo y ojalá encarcelarlo” porque “se transgredieron leyes y disposiciones internacionales”.

El mandatario acusó a funcionarios de la administración anterior de “apropiarse de los recursos públicos” y aseguró que “deben responder por sus actos, influencias en la política colombiana, cargos o fortunas”.

Fue ahí cuando se refirió a las autoridades norteamericanas. “Desde aquí hago un llamado directo a las autoridades judiciales de los Estados Unidos para que las investigaciones relacionadas con hechos de corrupción, narcotráfico o cualquier otra conducta delictiva avancen con todo rigor y la independencia del sistema judicial en los Estados Unidos”, afirmó.

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Y agregó: “que actúe la justicia norteamericana, que se conozca toda la verdad, se examinen las pruebas y quienes resulten responsables respondan ante la ley sin importar nada distinto a su aplicación”

Advertencia a la oposición y calificativos contra Petro

El presidente también envió un mensaje a los jefes de la oposición, el senador Iván Cepeda y Petro. “Marchen pacíficamente, cuestionen todas mis decisiones y ejerzan todos sus derechos constitucionales. Atáquenme, insúltenme, pero respeten la democracia. Porque si alguien pretende atacar el orden constitucional, encontrará un presidente dispuesto a defenderlo con la razón y con toda la fuerza legítima que le da la Constitución y la ley. Yo sé ejercer mis atribuciones y lo haré en defensa de la democracia”.

Esa frase de defender el orden “por la razón o por la fuerza” ha sido repetida por De la Espriella desde que es candidato presidencial. En ese sentido, agregó que “Colombia tiene instituciones, jueces, Policía Nacional y Fuerzas Militares para protegerla. Las armas de la República están a servicio de la Nación, su soberanía y del orden constitucional, no de intereses personales ni partidistas”.

El mandatario también se regó en calificativos contra el expresidente Petro, a quien no bajó de “Amoral, corrupto, degenerado, vicioso, mal padre, mal marido, mal hijo, mal amigo, mal gobernante y pésimo ejemplo para la sociedad”, añadiendo que le “tiene sin cuidado” lo que Petro diga de él.

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Balance de las marchas del 19 de noviembre según el Gobierno

En el mensaje, De la Espriella enfatizó, a su vez, en las marchas de la oposición que hubo este 19 de noviembre. “Hoy quedó demostrado que en Colombia hay un Gobierno que garantiza la protesta pacífica, pero que no permitirá que la violencia, el vandalismo y los bloqueos se impongan sobre los derechos de millones de ciudadanos”, dijo en la publicación.

Además, presentó cifras. “Al cierre de la jornada, el 97 % de las 285 actividades se desarrolló pacíficamente, con cerca de 55.000 participantes. Nuestra Fuerza Pública realizó 12 intervenciones y logró cuatro capturas”, escribió.

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La respuesta de Gustavo Petro desde Cali

Tanto Petro como De la Espriella estuvieron en Cali ayer. Y, al final del día, el segundo le contestó al jefe de Estado todas las declaraciones que hizo refiriéndose a él:

“La democracia es el poder del pueblo. Significa que las decisiones de un pueblo libre son mandato. Nunca los pueblos dan golpes de estado, estudie y lea Abelardo, es el pueblo la fuente del poder. Su insulto es a Colombia porque amenaza con justicias extranjeras cuya bandera obedece por ser súbdito extranjero, pero yo hablo de Colombia y sus problemas, la democracia es el poder del pueblo y si un tirano va contra la vida y la existencia de su pueblo, entonces es el pueblo el que decidirá sobre el tirano”, dijo el exmandatario.