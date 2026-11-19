La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) volvió a encontrar incumplimientos en una alocución del presidente Abelardo de la Espriella. En su informe sobre la transmisión del 15 de noviembre, la entidad señaló que el mandatario excedió el tiempo autorizado y abordó temas que no estaban incluidos en la solicitud aprobada. Pero no es la primera vez, una situación similar se presentó en la intervención del 25 de octubre, cuando la CRC también detectó irregularidades en los límites temporales y temáticos.

El pronunciamiento se conoció a través de un informe público elaborado por la Sesión de Contenidos Audiovisuales de la CRC, en cumplimiento de las disposiciones del Consejo de Estado sobre el control de las intervenciones presidenciales en televisión.

Estas reglas surgieron de un fallo del Consejo de Estado del 16 de septiembre de 2025. En esa decisión, el Consejo de Estado amparó “el derecho fundamental a la información de varios ciudadanos” y ordenó establecer mecanismos de vigilancia sobre las alocuciones presidenciales. La decisión judicial dispuso que estos controles se realizaran antes, durante y después de cada intervención, con el propósito de garantizar el pluralismo y la imparcialidad informativa.

En cumplimiento de esto, la CRC expidió la Resolución 8091 de 2025, mediante la cual incorporó una sección específica sobre alocuciones presidenciales a la regulación de contenidos audiovisuales.

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¿Qué límites establece la CRC para el presidente en sus alocuciones?