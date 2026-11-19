Wadith Alberto Manzur y Karen Astrith Manrique deberán seguir privados de la libertad por decisión de la Corte Suprema de Justicia, que negó las solicitudes de libertad provisional por vencimiento de términos presentadas por sus defensas, en medio del proceso por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La determinación fue adoptada el 18 de noviembre de 2026 por la Sala Especial de Primera Instancia del alto tribunal, que concluyó que no se cumplían los requisitos legales para conceder ese beneficio a los dos procesados.

En la providencia, la Corte explicó que la resolución de acusación no había quedado ejecutoriada antes del 26 de mayo de 2026. Sin embargo, precisó que el término base de seis meses para solicitar la libertad por vencimiento de términos no había transcurrido.