La situación política de Verónica Estrada, representante a la Cámara por Antioquia, se complicó luego de que la Universidad Nacional confirmara que el título profesional presentado por la congresista no es auténtico. El caso abrió un nuevo frente de controversia para el Pacto Histórico, colectividad que respaldó su candidatura y ahora enfrenta cuestionamientos por el aval otorgado.

A las denuncias sobre sus credenciales universitarias se sumaron señalamientos relacionados con otros documentos de su trayectoria académica y laboral. Entre ellos estaría el diploma de bachillerato incluido en su hoja de vida, cuya autenticidad también fue puesta en duda, además de un certificado de experiencia laboral y otros soportes.

La controversia tiene consecuencias que van más allá de la situación individual de la congresista. Dentro del Pacto Histórico comenzaron las discusiones sobre las medidas que debería adoptar la organización para responder al escándalo y evitar que las actuaciones atribuidas a una de sus integrantes terminen afectando a toda la bancada.

La preocupación también está relacionada con el origen de su candidatura. Estrada consiguió más de 7.000 votos en la consulta interna de los sectores de izquierda realizada en octubre de 2025, resultado que le permitió avanzar en su aspiración de llegar a la Cámara de Representantes con el respaldo de la colectividad.

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¿Por qué el Pacto Histórico pide la renuncia de Verónica Estrada?

Una de las posiciones que ha tomado fuerza entre dirigentes y representantes de la izquierda es que Estrada debería abandonar su escaño antes de que avance una eventual investigación judicial. La preocupación central es que, si se configura una de las circunstancias previstas en la legislación, pueda aplicarse la figura de la Silla Vacía y el movimiento pierda definitivamente la posibilidad de reemplazarla.

El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, se pronunció sobre el caso y consideró que la congresista debe apartarse del cargo mientras se esclarecen las acusaciones. En su mensaje también solicitó una intervención inmediata de los organismos internos del partido.

“Las acusaciones sobre la representante Verónica Estrada son de enorme gravedad, como cualquier persona, tiene derecho a un proceso justo, pero por el cuidado del Pacto Histórico y su bancada, la representante debe dar un paso al costado”, manifestó Carrillo.

El exfuncionario agregó que las actuaciones individuales de los integrantes del movimiento deben tener consecuencias políticas y pidió al comité de ética del Pacto Histórico que investigue lo ocurrido. A su juicio, la colectividad debe actuar sin esperar necesariamente a que existan decisiones judiciales sobre el caso.

Otra de las voces que solicitó la salida de Estrada fue la del senador Agmeth Escaf. El congresista reconoció que se trataba de una petición difícil de hacer públicamente, pero sostuvo que las evidencias conocidas hasta ahora justifican que su compañera de bancada renuncie a la curul.

“Debes renunciar a tu curul. No es fácil salir a decir esto públicamente, pero ante tantas evidencias que indican que presuntamente ella accedió a contratos con el Estado presentando diplomas falsificados, lo coherente es pedirle que dé un paso al costado. El Pacto no se merece esto”, expresó Escaf.

En su pronunciamiento, el senador también pidió que las exigencias sobre la formación académica y la experiencia laboral se apliquen sin distinciones políticas. Para sustentar su planteamiento, mencionó a Omar Bula, Paola Holguín, Ana María Vesga y Jaime Vives, de quienes dijo que también deben ofrecer explicaciones sobre sus títulos académicos.

Por su parte, el abogado de la Universidad Nacional Víctor Guillén expuso las posibles consecuencias jurídicas del caso. A través de su cuenta de X, explicó que una eventual comprobación de delitos contra la administración pública podría activar la figura de la Silla Vacía, lo que impediría que el Pacto Histórico ocupara el escaño con otra persona de la lista.

“No podemos permitir que nos lleven a esa situación. Verónica Estrada debe renunciar para evitar la pérdida de investidura y enfrente solo los cargos por falsificación”, escribió Guillén en un segundo mensaje.

Su planteamiento se suma a las voces que consideran que la renuncia de la representante sería una alternativa para evitar que el escándalo tenga consecuencias sobre la representación política del movimiento.