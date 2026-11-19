El cantante Stiven Mesa Londoño, conocido como Blessd, y su representante, Santiago Jaramillo Morán, alias Dímelo Jara, tomaron el control mayoritario del Deportivo Pereira.

La operación se acordó el miércoles 18 de noviembre con Álvaro López Bedoya, hasta entonces el mayor accionista del club. Los nuevos socios llegan a un equipo que cerró 2025 con pérdidas netas por $5.909 millones, 78,04% más que en 2024.

Jaramillo firmó los documentos de la operación con López en la Notaría Cuarta de Pereira y confirmó al periodista Mariano Olsen que la participación mayoritaria quedó en manos de Dímelo Jara Company.

Según El Espectador, López conservará una participación minoritaria. El precio de la operación y el porcentaje exacto adquirido siguen sin divulgarse, mientras que la presentación oficial está prevista para el viernes 20 de noviembre. El objetivo del grupo comprador es quedarse con la totalidad de las acciones, según Jaramillo. “Hay un tema de acreencias que vamos a absorber nosotros y así quedar con 100%. Es cuestión de tiempo”, dijo el empresario, citado por Caracol Radio. Puede leer: Con 45 empresas y 1.500 vacantes, feria laboral buscó darle un respiro al desempleo en Cúcuta El Pereira perdió $28,60 por cada $100 de ingresos Los ingresos ordinarios del equipo matecaña pasaron de $30.098 millones en 2024 a $20.659 millones en 2025. La caída fue de $9.439 millones en un año, mientras que la pérdida neta aumentó en cerca de $2.590 millones. Así, por cada $100 que ingresaron al club en 2025, el equipo perdió $28,60, frente a $11,03 un año antes.

El deterioro también se reflejó en la rentabilidad sobre el patrimonio, que pasó de -11,23% a -24,99%, mientras que los activos aumentaron 0,81%, hasta $47.330 millones al cierre de 2025.

A ese balance se suma el peso de las acreencias. La Superintendencia de Sociedades inició el proceso de reorganización empresarial del club en enero de 2026. Según las cifras de la entidad citadas por El Colombiano, al 31 de agosto de 2025, el Pereira tenía obligaciones vencidas por $11.252 millones, equivalentes a 50,40% de su pasivo a esa fecha. El equipo también registró retrasos en pagos a jugadores y trabajadores durante 2025 y 2026.

Los cambios que se perfilan en la dirigencia

Jaramillo asumiría la presidencia del club y Juan Carlos de la Cuesta, quien dirigía a Atlético Nacional cuando ganó la Copa Libertadores de 2016, ocuparía la vicepresidencia. La nueva administración también tendrá un reto deportivo en 2027. El Pereira terminó último en la tabla de reclasificación y comenzará el próximo año bajo presión en la lucha por la permanencia.

La compra amplía la presencia de Blessd y su representante en el negocio del fútbol, tras su entrada al Vendsyssel FF de Dinamarca en 2024 y la vinculación del cantante con la Unión Balompédica Conquense de España en 2025.

En Pereira queda por aclarar cómo se relaciona el cambio de control con el acuerdo de cesión de derechos patrimoniales que el club había suscrito con Full CCI Dubái Colombia, de la que el equipo dijo el 13 de noviembre que aún esperaba un desembolso.