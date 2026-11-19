¿Se haría el enfermo solo para jugar GTA VI? Este “virus” ya tiene nombre: “GTA Flu” o la “gripa GTA”, una expresión utilizada para describir las ausencias laborales de quienes podrían fingir un malestar para quedarse en casa y jugar desde el 19 de noviembre, día del estreno.
La expectativa alrededor del lanzamiento es especialmente alta en Estados Unidos, según EFE, se estima que cerca de 1,5 millones de personas podrían tomarse el día libre para disfrutar del videojuego.
GTA VI dispara las solicitudes de vacaciones en varios países
De acuerdo con el informe Wanted: Time OFF, elaborado por la empresa Remote, las solicitudes de vacaciones para el 19 de noviembre de 2026 aumentaron un 32 % frente al mismo día de 2025. Italia registró el mayor crecimiento, con un 91 %, seguida de India (60 %), Irlanda (57 %), España (44 %), Reino Unido (42 %) y Portugal (39 %). En Estados Unidos el incremento fue del 7 % y en Canadá del 1 %.
El interés por GTA VI también supera el registrado alrededor de otros acontecimientos. Según la comparación de Remote, el aumento de solicitudes de vacaciones para el lanzamiento del videojuego fue del 32 %, frente al 23 % asociado al estreno de Battlefield 6, el 24 % del Black Friday de 2025 y el 19 % del lunes posterior al Super Bowl de 2026.
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El comportamiento también cambia según la edad. Las solicitudes de días libres de la generación Z crecieron un 97 %, frente al 27 % de los millennials. En contraste, las de la generación X disminuyeron un 5 %. Entre los hombres de la generación Z, el incremento llegó al 120 %.
El informe también encontró que casi uno de cada tres trabajadores pidió libre el jueves 19 y el viernes 20 de noviembre para prolongar el descanso hasta el fin de semana. Una de cada 170 solicitudes mencionó directamente GTA, Grand Theft Auto, Vice City, Leonida o Rockstar como motivo.
Empresas ofrecen días libres para anticiparse a la ‘gripa GTA’
La situación ha llevado incluso a algunas compañías a tomar medidas para anticiparse. Logitech, fabricante de componentes informáticos y productos para videojuegos, ofreció a sus empleados un día libre remunerado para que puedan jugar GTA VI durante su estreno.
Una iniciativa similar, aunque con otro propósito, ocurrió en Georgia. Una sección del Ejército estadounidense ofrece un permiso de cuatro días a quienes acepten renovar su compromiso con las Fuerzas Armadas. El beneficio incluye tiempo para disfrutar del esperado lanzamiento.
Menos cine y más pedidos a domicilio
El impacto del videojuego podría extenderse a otras actividades económicas. Según el reportaje de EFE, se espera que el estreno reduzca temporalmente la asistencia habitual a las salas de cine y el consumo de plataformas de entretenimiento como Netflix y HBO. En contraste, los servicios de entrega de comida a domicilio podrían experimentar un aumento de la demanda.
También se contempla un posible efecto sobre el turismo en Miami. La ciudad estadounidense es una de las principales inspiraciones de Vice City, el escenario ficticio donde transcurre GTA VI.
Tomado de El Colombiano.