¿Se haría el enfermo solo para jugar GTA VI? Este “virus” ya tiene nombre: “GTA Flu” o la “gripa GTA”, una expresión utilizada para describir las ausencias laborales de quienes podrían fingir un malestar para quedarse en casa y jugar desde el 19 de noviembre, día del estreno.

La expectativa alrededor del lanzamiento es especialmente alta en Estados Unidos, según EFE, se estima que cerca de 1,5 millones de personas podrían tomarse el día libre para disfrutar del videojuego.

De acuerdo con el informe Wanted: Time OFF, elaborado por la empresa Remote, las solicitudes de vacaciones para el 19 de noviembre de 2026 aumentaron un 32 % frente al mismo día de 2025. Italia registró el mayor crecimiento, con un 91 %, seguida de India (60 %), Irlanda (57 %), España (44 %), Reino Unido (42 %) y Portugal (39 %). En Estados Unidos el incremento fue del 7 % y en Canadá del 1 %.

El interés por GTA VI también supera el registrado alrededor de otros acontecimientos. Según la comparación de Remote, el aumento de solicitudes de vacaciones para el lanzamiento del videojuego fue del 32 %, frente al 23 % asociado al estreno de Battlefield 6, el 24 % del Black Friday de 2025 y el 19 % del lunes posterior al Super Bowl de 2026.

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El comportamiento también cambia según la edad. Las solicitudes de días libres de la generación Z crecieron un 97 %, frente al 27 % de los millennials. En contraste, las de la generación X disminuyeron un 5 %. Entre los hombres de la generación Z, el incremento llegó al 120 %.

El informe también encontró que casi uno de cada tres trabajadores pidió libre el jueves 19 y el viernes 20 de noviembre para prolongar el descanso hasta el fin de semana. Una de cada 170 solicitudes mencionó directamente GTA, Grand Theft Auto, Vice City, Leonida o Rockstar como motivo.

Empresas ofrecen días libres para anticiparse a la ‘gripa GTA’