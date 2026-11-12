Caída mundial de Outlook: Microsoft confirmó fallas masivas en su servicio de correo y en funciones 365

Una interrupción global en los servidores de Microsoft dejó fuera de servicio este jueves 12 de noviembre al correo electrónico Outlook y a otras herramientas de la compañía. La falla bloqueó parte de sus funcionalidades y afectó la operatividad de usuarios en múltiples regiones del mundo.

A través de su cuenta oficial en la red social X, la multinacional tecnológica confirmó el incidente y explicó que sus equipos técnicos iniciaron investigaciones por los problemas de acceso a los buzones de Exchange Online.

“Mientras trabajamos para mitigar el impacto, hemos confirmado que el problema puede afectar a la conectividad del servicio de Microsoft 365 para los usuarios de cualquier región”, señaló la compañía en una actualización oficial sobre el incidente.

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En un primer reporte, las dificultades se concentraron en distintos métodos de conexión dentro del continente americano. Aunque los primeros reportes se registraron en América, la empresa advirtió que el fallo —identificado internamente con el código EX1550543— escaló hasta comprometer la conectividad general de la suite Microsoft 365 a nivel mundial.

Y es que en Downdetector, página que realiza un seguimiento de este tipo de incidencias, también se reportaron interrupciones en Microsoft 365, Outlook y Teams en Estados Unidos y España, con más de 130.000 reportes de usuarios con problemas en Outlook.

Ante la imposibilidad de muchos usuarios para ingresar a sus cuentas y gestionar información laboral o personal, Microsoft anunció que los reportes sobre la evolución técnica de la emergencia se centralizarán en el centro de administración de Microsoft 365.

Para garantizar el acceso a las actualizaciones mientras persiste la contingencia en la plataforma principal, la empresa habilitó un canal alternativo de seguimiento a través del siguiente enlace: https://msft.it/6019x6vbN.