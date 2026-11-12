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Ataque con enjambre de drones deja cuatro militares muertos y cinco heridos en el Catatumbo
Al menos 15 aeronaves no tripuladas con explosivos habrían sido utilizadas contra uniformados que realizaban patrullajes en zona rural.
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dsifontes
Ataque con drones en Tibú dejó cuatro militares muertos y cinco heridos
La opinión
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Jueves, 12 de Noviembre de 2026

Cuatro militares murieron y cinco más resultaron heridos tras un ataque con drones ocurrido en zona rural de la vereda Barco La Silla en Tibú, Norte de Santander.

Los uniformados fallecidos fueron identificados como el cabo Segundo José Luis Sánchez Berrío y los soldados profesionales Yair Jesús Méndez Bonza, Jeiner Pineda González y Gerson Mauricio Plazas Amor.

Información preliminar da cuenta de que al menos 15 drones con explosivos lanzaron el ataque contra los uniformados que se encontraban realizando patrullaje en la zona.

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Las autoridades investigan si las aeronaves no tripuladas fueron enviadas desde Venezuela por miembros del ELN.

Sobre los heridos, el Ejército informó que se está coordinando con la Fuerza Aérea su extracción. Luego serán llevados a un centro de salud.

El ataque se suma al registrado el pasado 7 de noviembre contra las instalaciones del Cantón Militar de Santa Rosa del Sur, en el sur del departamento de Bolívar.

El atraque sorprendió a los uniformados mientras se encontraban en hora de almuerzo. Tres uniformados murieron y otros 16 resultaron heridos.

 

Ataque con drones en el Catatumbo deja tres militares muertos
Ataque con drones en el Catatumbo deja tres militares muertos
El hecho ocurrió en zona rural de Tibú
El hecho ocurrió en zona rural de Tibú

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