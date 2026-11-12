¿Quién es Jensen Huang? Del éxito de Nvidia a su salida por un escándalo amoroso

Durante más de tres décadas, Jensen Huang construyó una de las historias empresariales más extraordinarias de Silicon Valley. Primero, con una infancia marcada por la migración y las dificultades económicas; luego, como uno de los hombres más poderosos de la industria tecnológica, el ingeniero taiwanés transformó Nvidia en una compañía fundamental para el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

Con sus tradicionales chaquetas de cuero negro, presentaciones multitudinarias y una visión empresarial que llevó los procesadores gráficos mucho más allá de los videojuegos, Huang se convirtió en una de las caras más reconocidas de la revolución tecnológica.

Bajo su dirección, Nvidia pasó de ser una compañía especializada en tarjetas gráficas a convertirse en uno de los mayores fabricantes de chips del mundo y en una de las empresas más valiosas del mercado bursátil.

Sin embargo, su trayectoria tuvo un desenlace inesperado este jueves 12 de noviembre, cuando Huang renunció a la Presidencia, la Dirección ejecutiva y su puesto en la junta directiva de Nvidia, después de que se conocieran investigaciones sobre dos relaciones extramatrimoniales, una de ellas con una ejecutiva vinculada a una investigación por presuntas actividades de inteligencia para China.

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El empresario, de 63 años, reconoció su infidelidad a su esposa y manifestó su disposición a colaborar con las investigaciones. Su salida puso fin a 33 años al frente de la compañía que fundó junto con otros dos ingenieros y abrió interrogantes sobre el futuro de una organización que se convirtió en protagonista de la economía mundial.

De inmigrante taiwanés a estudiante en Estados Unidos

Jensen Huang nació en Taiwán en 1963. Cuando tenía cinco años, su familia se trasladó a Tailandia, donde vivió durante cuatro años. La inestabilidad política y el contexto de la guerra de Vietnam llevaron a sus padres a buscar un futuro diferente para sus hijos en Estados Unidos.

A los nueve años, Huang y su hermano mayor fueron enviados a vivir con un tío; poco después, terminaron en el Instituto Bautista Oneida, un internado para jóvenes con problemas de conducta ubicado en una zona rural de Kentucky. Sus familiares creían que se trataba de una prestigiosa institución educativa.

La experiencia estuvo lejos de lo que esperaban, ya que Huang tenía entre sus responsabilidades limpiar los baños del establecimiento, mientras su hermano trabajaba en una plantación de tabaco. También enfrentaron episodios de acoso y discriminación racial.

En una entrevista concedida en 2022 a Stratechery, el empresario recordó aquella etapa: “Yo era el único niño encargado de limpiar los baños, y había muchísimos”. También explicó que esa experiencia le enseñó el valor del trabajo: “Creo que aprendimos lo que significaba trabajar duro, pero nunca se nos ocurrió pensar que fuera algo difícil. Simplemente creíamos que era lo que hacían los niños”.

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Dos años después, sus padres llegaron a Estados Unidos, descubrieron las condiciones del internado y sacaron a sus hijos. La familia se estableció en Portland, Oregón, donde Huang terminó sus estudios secundarios.

Su interés por la tecnología lo llevó a estudiar ingeniería eléctrica en la Universidad Estatal de Oregón, institución de la que se graduó en 1984. Allí conoció a Lori Mills, también estudiante de ingeniería, con quien posteriormente se casó y tuvo dos hijos.

Después de graduarse comenzó su carrera profesional en Advanced Micro Devices (AMD), donde trabajó en el sector de los semiconductores. Posteriormente pasó a LSI Logic, compañía en la que ocupó cargos directivos mientras continuaba su formación académica.

A los 29 años obtuvo una maestría en ingeniería eléctrica en la Universidad de Stanford, en California. Su formación y experiencia en el diseño de microprocesadores terminarían siendo fundamentales para desarrollar el proyecto empresarial que cambiaría su vida.

Antes de convertirse en multimillonario, Huang también trabajó como camarero en la cadena de restaurantes Denny’s. Según ha contado, ese empleo le ayudó a superar su timidez y desarrollar habilidades para relacionarse con otras personas.

Según el ranking de multimillonarios en tiempo real de Forbes, la fortuna de Jensen Huang, CEO de Nvidia, se estimaba en US$145.600 millones al 11 de noviembre de 2026, cifra que lo ubicaba en el puesto 12 entre las personas más ricas del mundo. Su patrimonio se redujo en US$9.800 millones el martes 10 de noviembre, después de perder otros US$7.400 millones el lunes.

El nacimiento de Nvidia en un restaurante Denny’s

En abril de 1993, Huang se reunió con los ingenieros Chris Malachowsky y Curtis Priem en un restaurante Denny’s, en California. Allí comenzó a tomar forma la idea de crear una empresa especializada en procesadores gráficos para computadores.

Los tres fundadores identificaron una oportunidad en el mercado de los videojuegos, que necesitaba mayor capacidad de procesamiento para mejorar las imágenes y los gráficos. Con un capital inicial de US$40.000, pusieron en marcha Nvidia y eligieron a Huang como director ejecutivo.

Los primeros años no fueron sencillos, ya que su primer producto importante, la tarjeta gráfica NV1, lanzada en 1995, no consiguió el éxito comercial esperado debido a problemas de compatibilidad con las tecnologías que dominaban el mercado.

La compañía encontró un primer impulso con la RIVA 128, en 1997, y consolidó su posición dos años después con el lanzamiento de la GeForce 256, presentada como la primera unidad de procesamiento gráfico (GPU).

Ese mismo año, Nvidia salió a bolsa, la cotización de sus acciones y la expansión del negocio comenzaron a convertirla en un jugador relevante de la industria tecnológica. Huang mantuvo una participación superior al 3,5% de la compañía, una posición accionaria que impulsó buena parte de su fortuna personal a medida que aumentaba el valor de mercado de Nvidia.

La apuesta por los chips que terminaron impulsando la inteligencia artificial

El mayor acierto empresarial de Huang fue entender que los procesadores gráficos podían tener aplicaciones mucho más amplias que mejorar las imágenes de los videojuegos.

A comienzos de la década de 2000, Nvidia empezó a desarrollar tecnologías para utilizar sus GPU en tareas de procesamiento de propósito general. Estos chips podían ejecutar operaciones complejas en paralelo y resultaron útiles para campos como la investigación médica, la predicción meteorológica y el aprendizaje automático.

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Una década antes de que ChatGPT popularizara la IA generativa, investigadores y compañías tecnológicas ya utilizaban procesadores de Nvidia para entrenar redes neuronales y desarrollar sistemas capaces de procesar grandes cantidades de información.

La capacidad de sus GPU para ejecutar múltiples operaciones al mismo tiempo permitió acelerar el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial. De esta manera, Huang consiguió posicionar a Nvidia en el centro de una transformación tecnológica que terminó por convertirla en una de las empresas más valiosas del planeta.

El crecimiento de Nvidia se aceleró con la expansión de la inteligencia artificial generativa. Menos de un año después del lanzamiento de ChatGPT, la compañía superó el billón de dólares en capitalización bursátil.

En 2025, su valor de mercado superó los US$5 billones, una cifra que reflejó la demanda mundial de sus procesadores y las expectativas de crecimiento de la industria de la IA.

Ese éxito también multiplicó el patrimonio de Huang, cuya fortuna llegó a superar los US$150.000 millones, según las estimaciones citadas en los reportes sobre su trayectoria.

El escándalo que terminó con 33 años de liderazgo en Nvidia

La historia empresarial de Huang tuvo un giro inesperado en noviembre de 2026, cuando su vida personal comenzó a ocupar los titulares internacionales por las investigaciones sobre dos relaciones extramatrimoniales.

La primera involucró a Alice Huang, una mujer sin parentesco con el empresario y vinculada a Megaspeed International, compañía de servicios informáticos y centros de datos con sede en Singapur y relacionada comercialmente con Nvidia.

Las autoridades estadounidenses investigaban presuntos vínculos de Alice Huang con organismos de inteligencia chinos y posibles operaciones relacionadas con la comercialización de chips avanzados sujetos a restricciones de exportación. Estas sospechas elevaron la preocupación por las implicaciones de seguridad nacional, aunque no se había establecido que la tecnología de Nvidia hubiera sido comprometida.

El propio Huang reconoció que había mantenido una relación extramatrimonial y manifestó su disposición a colaborar con la investigación independiente abierta por el directorio de Nvidia.

La controversia aumentó después de que The New York Times revelara una segunda presunta relación, esta vez con Kimberly Powell, vicepresidenta de Salud de Nvidia y subordinada directa del empresario.

Las nuevas informaciones llevaron al directorio a evaluar su continuidad. La presión sobre el ejecutivo aumentó en medio de los cuestionamientos sobre sus responsabilidades como máximo directivo de una compañía estratégica para la industria tecnológica y la seguridad estadounidense.

El presidente Donald Trump salió públicamente en defensa de Huang y lo calificó como un “hombre honorable” que probablemente tendría una explicación para lo ocurrido. Sin embargo, el respaldo político no evitó que el caso siguiera bajo investigación.

Este 12 de noviembre, Nvidia confirmó la renuncia inmediata de Huang a sus cargos de presidente, director ejecutivo y miembro de la junta directiva. Así terminó una gestión de 33 años al frente de la empresa que fundó en 1993.

La compañía designó a Colette Kress, su directora financiera, como CEO interina y anunció que buscará un reemplazo permanente entre candidatos internos y externos.

La salida del empresario tuvo repercusiones inmediatas en Wall Street, porque las acciones de Nvidia llegaron a caer 13% en la apertura del Nasdaq y la compañía perdió más de US$600.000 millones en capitalización bursátil durante la jornada, según los reportes del mercado.

Tomado de El Colombiano.

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