Microsoft restableció sus servicios tras una falla que afectó a más de 70 países

Microsoft Corp. anunció que se ha restablecido por completo el acceso a su software estrella, poniendo fin a una interrupción que paralizó oficinas gubernamentales, comerciantes y empresas de todo el mundo.

Según una actualización sobre el estado del servicio publicada en su sitio web, "todos los productos están operativos". En referencia a sus servicios de Microsoft 365, la empresa indicó que "se ha procesado un volumen acumulado de correos electrónicos, por lo que el problema está resuelto".

Esto incluyó Outlook, Teams y la herramienta de inteligencia artificial Copilot, cuyos usuarios experimentaron el viernes la pérdida de invitaciones a reuniones y páginas web que no respondían. Las interrupciones anteriores rara vez habían durado más de unas pocas horas.

El apagón se extendió por todo el mundo, y según Downdetector, que registró cientos de miles de quejas, la interrupción afectó a personas en más de 70 países.

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Los empleados de oficinas y del gobierno, desde Tokio hasta Londres y Nueva York, tuvieron dificultades para adaptarse, recurriendo a menudo a herramientas analógicas del siglo XX como el teléfono y, sí, el papel. Los trabajadores corporativos de todo Estados Unidos celebraron la caída de Outlook como un "día libre por la nieve para adultos". Mientras tanto, los empleados de Google Workspace observaban con envidia cómo sus compañeros de Outlook se relajaban.

Pero sus jefes ya estaban calculando las consecuencias. Algunas empresas, como el grupo suizo de lujo Richemont y el fabricante estadounidense de camiones y autobuses Workhorse Group Inc., se vieron obligadas a retrasar la publicación de sus resultados financieros. Servicios esenciales como la policía y los hospitales se vieron afectados, y el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido tuvo que reprogramar algunos procedimientos, según fuentes cercanas al asunto.

El fallo y el tiempo que tardó en solucionarse supusieron un duro golpe para Microsoft, cuyo sistema operativo Windows y aplicaciones de productividad siguen siendo infraestructura crítica en la era de la inteligencia artificial. El paquete de software M365 de la compañía cuenta con más de 450 millones de usuarios comerciales. Una vez más, los críticos destacaron los riesgos de confiar tanto poder a un solo proveedor, incluso cuando muchos entendían que era improbable que se desprendieran pronto de los omnipresentes productos de Microsoft. Los inversores restaron importancia al incidente, y las acciones de Microsoft apenas variaron.

«No prevemos que este incidente altere significativamente la posición competitiva de Microsoft a corto plazo, dado el elevado coste y la complejidad de sustituir flujos de trabajo de productividad profundamente arraigados», escribió Jason Ader, analista de William Blair & Co., en una nota. «Sin embargo, a largo plazo, podría hacer que algunos clientes sean más receptivos a alternativas, en particular a Google Workspace y a las nuevas ofertas de productividad de Anthropic, presentadas a principios de esta semana».

El error se produjo durante una actualización de la capacidad de la red, según informó un portavoz. La respuesta de la compañía, detallada en actualizaciones horarias en su página de estado, describió algunos intentos fallidos mientras Microsoft intentaba identificar la causa del problema.

Más de 1000 ingenieros y otros empleados se reunieron en videollamadas dirigidas por Scott Guthrie, jefe de la división de la nube, y Charles Lamanna, quien supervisa el paquete M365 y otras aplicaciones para el entorno laboral. Las sesiones se prolongaron hasta altas horas de la noche del jueves y se extendieron hasta la mañana del viernes.

Exchange, la plataforma digital que gestiona el correo electrónico y los calendarios del paquete M365, se iniciaba en un servidor y consumía rápidamente sus recursos disponibles, lo que provocaba que dejara de responder. Según una fuente cercana al caso, los ingenieros investigaron si la aplicación estaba enviando tráfico a las bases de datos en lugar de a la memoria local. Algunos sospechaban que la causa podría ser una configuración incorrecta en la red de la nube Azure de Microsoft.

Microsoft declaró públicamente que proporcionaría más detalles una vez finalizada la interrupción, y añadió que no había indicios de actividad maliciosa. Un portavoz afirmó que el incidente tampoco estaba relacionado con inteligencia artificial ni agentes.

«Sabemos que nuestros clientes dependen de nuestros servicios para realizar su trabajo diario y lamentamos el impacto que estas interrupciones han tenido en quienes dependen de nosotros», declaró Lamanna en un comunicado enviado por correo electrónico. «Nuestros equipos están analizando lo sucedido y cómo podemos prevenir problemas similares en el futuro».

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Los primeros indicios de que Microsoft estaba experimentando problemas surgieron alrededor de la 1 p. m. del jueves en la costa este de Estados Unidos. Los informes comenzaron a dispararse en Downdetector, y los clientes descontentos recurrieron a las redes sociales para quejarse y decir, en esencia: "Otra vez lo mismo". Muchos recordaron interrupciones anteriores, incluida una interrupción de 15 horas en Amazon Web Services el año pasado que afectó a cientos de sitios web. Y pocos han olvidado la mayor interrupción de todas en 2024, cuando una actualización de software defectuosa de la empresa de ciberseguridad CrowdStrike Holdings Inc. paralizó vuelos y colapsó sistemas en todo el mundo, causando pérdidas multimillonarias.

El incidente más reciente no tuvo un alcance tan amplio, pero sí un impacto significativo. PVH Corp., el conglomerado de moda propietario de las marcas Calvin Klein y Tommy Hilfiger, anunció el jueves que recortaría aproximadamente 4% de su plantilla global. Sin embargo, algunas de las conversaciones difíciles, programadas para comenzar en Asia el viernes por la mañana, no se llevaron a cabo debido a los cortes de energía, lo que dejó a los empleados en la incertidumbre sobre su futuro, según una persona familiarizada con el asunto que solicitó el anonimato por tratarse de un tema privado. PVH no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

En el condado de Arapahoe, Colorado, que incluye algunos suburbios de Denver, la oficina del sheriff no pudo procesar los pagos de fianzas en línea para liberar a los detenidos debido a la falta de comunicación por correo electrónico. Se les pidió a las personas que pagaran la fianza en persona en la cárcel. En Japón, los ministerios gubernamentales recurrieron a colocar avisos en papel para informar a los periodistas sobre los horarios diarios.

Lauryn Taylor, ejecutiva de ventas publicitarias en una empresa de medios estadounidense, comentó que la interrupción del servicio comenzó alrededor del mediodía del jueves y continuó hasta que salió de la oficina sobre las 5 de la tarde. Para ella, fue un respiro bienvenido del flujo constante de correos electrónicos que normalmente la distraen de un trabajo más profundo. Como gran parte de su trabajo no depende del correo electrónico, pudo seguir trabajando.

“Fue agradable tener ese período de concentración”, dijo.

Mientras tanto, algunos compañeros cuyo trabajo consiste casi exclusivamente en enviar correos electrónicos, salieron de la oficina para asistir a una clase de yoga.

El apagón afectó a mucho más que solo el trabajo de oficina. La madre de Taylor tuvo problemas el jueves al intentar pedir alitas de pollo en Wingstop. Uber Eats le pidió que verificara su dirección de correo electrónico, pero el mensaje nunca llegó a su bandeja de entrada de Hotmail.

“Ella decía: ‘¿Qué está pasando?’”, contó Taylor. “Pensaba que había estropeado su Outlook de alguna manera o algo así”.

Tomado de La República

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