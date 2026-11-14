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Capturan a presunto cabecilla de la Segunda Marquetalia señalado de dos homicidios
Wilmer Castillo Duarte, conocido como alias Cristóbal Pérez, fue detenido en Cundinamarca. La Fiscalía lo vincula con asesinatos, desapariciones forzadas, extorsiones y acciones armadas en Caquetá y Huila.
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crojas
Capturan a presunto cabecilla de la Segunda Marquetalia señalado de dos homicidios
Colprensa
Colprensa
Sábado, 14 de Noviembre de 2026

La Fiscalía General de la Nación reportó de la captura y judicialización de Wilmer Castillo Duarte, en un operativo de la Policía Nacional en vía pública de Caparrapí (Cundinamarca), a quien se le vincula con dos asesinatos, entre ellos de la desaparición de un hombre en zona rural de San José del Fragua (Caquetá), en noviembre de 2024.

Castillo Duarte, de acuerdo con la Fiscalía, se le conoce con el alias de Cristóbal Pérez, y es cabecilla de la estructura Teófilo Forero Castro de la autodenominada ‘Segunda Marquetalia’.

Lea: Un artefacto explosivo cobró la vida de soldado en Arauca

La investigación señala que desde mayo de 2023 asumió el control de 56 integrantes del grupo armado ilegal en municipios de Caquetá y Huila, desde donde coordinaba acciones armadas y extorsiones a comerciantes, empresarios, finqueros y pobladores mediante citaciones y amenazas.

“También se le atribuye haber ordenado un ataque armado el 25 de enero de 2026 en Guayabal, zona rural de San Vicente del Caguán, donde fueron asesinados un hombre y una adolescente de 15 años. Adicionalmente, estaría vinculado a la planeación de actividades criminales e intimidaciones a la población para ejercer control territorial. Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado; desaparición forzada; homicidio y homicidio agravado; fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas; y utilización ilegal de uniformes e insignias”, reportó la Fiscalía.

El procesado no aceptó los cargos y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

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