El Ministerio de Agricultura interpuso una acción de tutela contra la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) al considerar que el gremio no respondió dos solicitudes de información sobre la administración del Fondo Nacional del Ganado (FNG).
Según conoció RCN, los requerimientos fueron enviados el pasado 22 de octubre y solicitaban detalles sobre la ejecución del Fondo durante 2024 y 2025. Entre los documentos pedidos estaban los relacionados con contratación, nómina, estados financieros, gastos y manejo de los recursos aportados por los ganaderos.
Estos recursos son de carácter público, pese a que su administración está a cargo del gremio, por lo que su supervisión corresponde al Estado.
Ante la falta de respuesta, el Ministerio acudió a la justicia el 11 de noviembre para exigir la entrega de la documentación.
Juez ordenó a Fedegán entregar información del Fondo Nacional del Ganado
La tutela fue fallada a favor del Ministerio de Agricultura. En consecuencia, un juez ordenó a Fedegán remitir la información solicitada.
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El gremio respondió al requerimiento judicial y entregó documentación. Sin embargo, fuentes cercanas al caso señalaron que la cartera considera que la respuesta fue parcial y no satisface la totalidad de las solicitudes.
Por esta razón, el Gobierno insistirá en obtener los documentos faltantes para conocer integralmente cómo se administraron los recursos parafiscales durante los dos últimos años.
¿Por qué aumentaron las tensiones entre el Gobierno y Fedegán?
La disputa judicial se suma a los recientes enfrentamientos entre el Ministerio de Agricultura y el gremio ganadero.
Uno de los episodios más tensos ocurrió el pasado 3 de noviembre, durante una reunión en la sede de la cartera con representantes de diferentes organizaciones agropecuarias.
En ese encuentro, el ministro Indalecio Dangond cuestionó la gestión de Fedegán y anunció auditorías a esa organización y a la Federación Colombiana de Arroceros (Fedearroz).
La discusión subió de tono cuando el funcionario le pidió al presidente ejecutivo de Fedegán, José Félix Lafaurie, que abandonara la reunión. El dirigente se negó, argumentando que estaban en una oficina pública y que los asuntos tratados eran de interés gremial.
“Se va o si no yo lo echo”, habría dicho Dangond, según un audio divulgado del encuentro. Lafaurie respondió que no se retiraría.
La controversia por la información del Fondo Nacional del Ganado representa un nuevo capítulo en las diferencias entre el Gobierno y Fedegán, esta vez centrado en la transparencia y supervisión de los recursos que financian programas del sector ganadero.