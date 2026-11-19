El Ministerio de Agricultura interpuso una acción de tutela contra la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) al considerar que el gremio no respondió dos solicitudes de información sobre la administración del Fondo Nacional del Ganado (FNG).

Según conoció RCN, los requerimientos fueron enviados el pasado 22 de octubre y solicitaban detalles sobre la ejecución del Fondo durante 2024 y 2025. Entre los documentos pedidos estaban los relacionados con contratación, nómina, estados financieros, gastos y manejo de los recursos aportados por los ganaderos.

Estos recursos son de carácter público, pese a que su administración está a cargo del gremio, por lo que su supervisión corresponde al Estado. Ante la falta de respuesta, el Ministerio acudió a la justicia el 11 de noviembre para exigir la entrega de la documentación.

Juez ordenó a Fedegán entregar información del Fondo Nacional del Ganado