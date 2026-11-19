Ante las dificultades para avanzar con la imputación de cargos contra Zulma Guzmán, la Fiscalía decidió suspender, por ahora, ese procedimiento.

Así lo anunció este jueves la fiscal general Luz Adriana Camargo al explicar que Inglaterra no cuenta con un sistema de audiencias virtuales, por lo que no ha sido posible conectar a Guzmán desde ese país.

Asimismo, en Colombia las gestiones continúan. "Teníamos una conversación pendiente con su defensa. Ella aquí en Colombia no tiene defensa contractual, tiene una defensa de la Defensoría del Pueblo, si mal no estoy, y estamos en proceso de poder coordinar adecuadamente de manera que no se dañe ningún procedimiento en curso", así concluyó la funcionaria su declaración.

Guzmán, que se encuentra detenida en Reino Unido a la espera de que se defina la extradición a Colombia, estaba citada para imputación el pasado 9 de noviembre, pero las ya mencionadas dificultades impidieron la realización de la audiencia.

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La Fiscalía señaló a Guzmán de estar detrás del envenenamiento con talio de las menores Inés de Bedout y Emilia Forero, quienes fallecieron en abril de 2025, tras consumir frambuesas bañadas en chocolate contaminadas con el metal y entregadas a través de un domiciliario.

Los niveles de talio hallados en las víctimas superaron los 3.000 microgramos, según el toxicólogo Camilo Uribe, consultado por el programa 'Los Informantes', quien precisó que una concentración de 150 microgramos se considera una intoxicación severa.

El expediente también vincula a Guzmán con el caso de Alicia Graham Sardi, esposa del economista Juan de Bedout, quien falleció en 2021 y a quien en 2020 le habían detectado 90 microgramos de talio en su organismo, según el testimonio del médico Julio Portocarrero.

Sobre este último caso, se conoció una denuncia contra de Bedout como presunto responsable de la muerte de su esposa, lo que podría cambiar el curso de la investigación.