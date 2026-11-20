A medida que se acerca la Navidad, vuelven algunas escenas que hacen parte de esta época, como las reuniones que empiezan a organizarse, las comidas alrededor de la mesa, las visitas pendientes y las tradiciones que se repiten cada año.

También es un momento para hacer una pausa en medio de la rutina y reconocer el valor de estar cerca de los seres amados, dedicarles tiempo y hacer espacio para alguien más.

Coca-Cola presenta su campaña 'Esta Navidad, regalémonos estar juntos', una invitación a poner en el centro a las personas y los encuentros que hacen especial esta temporada. Para llevar este mensaje a diferentes lugares del país, la marca tendrá una programación que incluye espectáculos navideños, el regreso de sus tradicionales Caravanas, actividades para personalizar los regalos y experiencias para disfrutar durante noviembre y diciembre.

Por tercer año consecutivo, las Caravanas Navideñas de Coca-Cola recorrerán diferentes ciudades y municipios del país, llevando sus tradicionales luces, música y ambientación a las calles durante esta temporada.

La inauguración tendrá lugar el próximo 28 de noviembre en Bogotá, con un encuentro en el CESAP Agentes y Patrulleros (Diagonal 44 #68B-30), que contará con presentaciones musicales de Misi y la orquesta Los Tupamaros, además de ambientación navideña y experiencias de marca para disfrutar en familia.

Para asistir, las personas podrán adquirir sus entradas mediante el canje de dos etiquetas de Coca-Cola, de cualquier presentación, más $14.000. El proceso estará disponible a través de Ticketmaster y en los puntos físicos habilitados.

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A partir de este encuentro, las Caravanas continuarán su recorrido por diferentes regiones del país, con paradas en Bogotá, 29 de noviembre; Barranquilla, 4 de diciembre; Medellín, 9 de diciembre y Cali, 13 de diciembre.

Adicionalmente, se realizarán recorridos por La Calera y diferentes municipios del Eje Cafetero, entre ellos La Dorada, Chinchiná, Villamaría, Manizales, Anserma, Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas, Pereira, Salento, Circasia, Armenia, Montenegro, Quimbaya y Cartago.

Como parte de la programación de este año, Cali será también escenario, por primera vez, del evento de cierre de la temporada navideña de Coca-Cola, que se realizará el 12 de diciembre en la Arena Cañaveralejo, cuyo acceso será gratuito.

Esta Navidad también regresa 'Mi Papel Mágico', una experiencia que permite convertir fotografías en ilustraciones personalizadas para crear diseños de papel de regalo y tarjetas navideñas. Las personas podrán acceder a través del asistente virtual disponible en la página web de Coca-Cola Colombia, compartir una fotografía, generar su diseño y descargarlo para imprimirlo y utilizarlo en sus regalos.

La experiencia también estará disponible en diferentes espacios físicos, donde los visitantes podrán crear sus diseños y llevarse sus creaciones.

La celebración también llegará a los hogares a través de una edición limitada de empaques navideños, con etiquetas de diseños especiales y multipacks que incorporan la imagen de la temporada.

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A esta propuesta se sumará una colección de cinco adornos para el árbol de Navidad, que las personas podrán reunir mediante diferentes mecánicas disponibles en tiendas de las principales ciudades y algunas de las cadenas comerciales del país. Los multipacks también incluirán trineos navideños, como parte de las novedades de esta temporada.

Durante la temporada, la vitrina Coca-Cola ubicada en la Calle 100 de Bogotá contará con una experiencia inmersiva que llevará la ambientación navideña de la marca a este espacio de la ciudad. Allí, los visitantes también podrán disfrutar de una propuesta gastronómica que reunirá dos clásicos de las celebraciones colombianas: los buñuelos y Coca-Cola. La experiencia ya está disponible y podrá disfrutarse hasta Navidad.

“Cada año, la Navidad nos ofrece nuevas oportunidades para encontrarnos y compartir. Desde Coca-Cola queremos acompañar esos momentos con experiencias que las personas puedan disfrutar en sus ciudades, en familia y también en casa. Por eso, nuestra programación reúne actividades que ya hacen parte de esta temporada, como las Caravanas, con otras propuestas para vivir y compartir la Navidad de diferentes maneras”, señaló María Teresa Pérez, directora de Marketing de Coca-Cola para Colombia y Venezuela.

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El próximo 13 de diciembre se realizará una jornada junto a la Fundación Gastronomía Social en Cali, que contempla la preparación y entrega de mil almuerzos calientes, balanceados y nutritivos a habitantes del barrio Altos de Santa Helena, una de las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. La iniciativa busca extender el sentido de compartir a una acción concreta junto a la comunidad.

“La Navidad también es una oportunidad para pensar en quienes han atravesado momentos difíciles y recordarles que no están solos. Sabemos que para las familias de Altos de Santa Helena este ha sido un año de grandes desafíos y por eso, quisimos que nuestra invitación a compartir y estar juntos llegara también a esta comunidad. De la mano de Gastronomía Social, queremos que algo tan cotidiano como sentarnos a compartir una comida se convierta en un momento de encuentro y cercanía. Porque estar juntos también significa acompañarnos cuando más lo necesitamos”, afirmó María Isabel González Gutiérrez, gerente de Comunicaciones y Sostenibilidad de Coca-Cola para Colombia y Venezuela.