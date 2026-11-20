La percepción favorable de la Procuraduría General de la Nación aumentó 12,9 puntos porcentuales en un año, de acuerdo con la medición de percepción ciudadana presentada por la entidad.



De acuerdo con las cifras disponibles para consulta en el portal web del Ministerio Público, el resultado pasó de 39,8% en noviembre de 2024 a 52,7% en noviembre de 2025, mientras que la desfavorabilidad se redujo 13,6 puntos, al pasar de 44,5% a 30,9%.

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Las cifras hacen parte del balance de gestión de la entidad, que también reportó resultados en materia de defensa jurídica y ejecución de recursos públicos, como parte de su estrategia de ejercer control y vigilancia “en cada rincón del país, no solo como una simple formalidad, sino con un ejercicio real y efectivo de protección de los recursos públicos”.



Como parte de esas cifras, la Procuraduría informó que durante 2025, primer año de gestión del Procurador General, Gregorio Elijach, obtuvo 179 fallos favorables, relacionados con pretensiones por un valor de $107.940 millones.

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A su vez, la ejecución presupuestal alcanzó el 99,93% durante la vigencia 2025, mientras que la inversión llegó al 99,98%, recursos con los que, entre otras acciones, se realizaron mejoras de infraestructura en 54 sedes regionales, además de intervenciones en la sede principal de Bogotá.



Según el balance institucional, estas adecuaciones mejoraron las condiciones de atención a los ciudadanos y de trabajo de los servidores públicos en las regiones.