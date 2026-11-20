Entre enero y octubre de 2026 fueron asesinadas 131 personas defensoras de derechos humanos en Colombia. Cauca, Antioquia y Valle del Cauca concentraron el mayor número de casos, según un registro de la Comisión Colombiana de Juristas.



De acuerdo con las cifras entregadas, de los 131 asesinatos reportados, 103 correspondieron a hombres, 26 a mujeres y dos a personas con orientaciones sexuales e identidades y expresiones de género diversas.



El departamento más afectado fue Cauca, con 28 casos, seguido de Antioquia, con 19; Valle del Cauca, con 13; Norte de Santander, con nueve, y Arauca, con ocho. También se reportaron homicidios en otros 17 departamentos y en Bogotá.



Por sectores, los líderes comunales registraron la mayor cantidad de víctimas, con 32 asesinatos. Les siguieron los liderazgos comunitarios, con 21; indígenas, con 18; políticos, con 16, y campesinos, con diez.



También fueron asesinadas 24 personas de los sectores sindical, afrocolombiano, juvenil, ambiental, educativo y de defensa de los derechos humanos, entre otros.

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El registro muestra que abril fue el mes con más homicidios, con 19 casos, seguido de septiembre, con 17, y febrero, con 16, mientras que en octubre, el mes más actual del registro, se reportaron 14 asesinatos.



En cuanto a los responsables de los asesinatos, en 96 casos no se identificó al autor, mientras que en los otros 11 se señaló a estructuras armadas, pero sin identificar.



Ocho de los casos fueron atribuidos a disidencias de las Farc, cuatro a bandas criminales, cuatro al Eln, cuatro a civiles, dos a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y dos a integrantes de la fuerza pública.



Uno de los casos registrados fue el de Lucero Ramírez Molina, lideresa comunal de 74 años, asesinada con arma de fuego el 16 de octubre en el barrio Villa Sandra, en la comuna 4 de Soacha, Cundinamarca.



Según el reporte, Ramírez trabajaba por el acceso a vivienda, vías y servicios públicos en Altos de Cazucá, además impulsaba iniciativas de educación ambiental y acompañamiento a familias de su comunidad.