Ante el gobernador de Norte de Santander y presidente del Consejo Superior Universitario de la Universidad Francisco de Paula Santander, William Villamizar Laguado, fue posesionado este viernes, 20 de noviembre, Jhon Antuny Pabón León, quien se desempeñará como el nuevo rector de la institución.

Pabón León es administrador de empresas con doctorado en Gestión, actualmente es docente de planta e investigador, adscrito al departamento de Ciencias Administrativas de la Facultad de Ciencias Empresariales.

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El académico fue escogido el jueves 19 de noviembre, tras una sesión extraordinaria del Consejo Superior.

"Desde este nuevo rol, asume el reto de fortalecer la calidad académica, impulsar el desarrollo institucional y contribuir a la formación de profesionales y al progreso de Norte de Santander", señaló la administración departamental.