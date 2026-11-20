Seis personas que estaban atrapadas por la violencia en el Catatumbo y cuatro menores de edad que habían sido reclutados forzosamente por las disidencias del frente 33 de las Farc.



El rescate de las seis personas que estaban en medio de confrontaciones se produjo entre Tibú y El Tarra.

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Tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano extrajeron, con apoyo aéreo, a las personas, que se encontraban en riesgo de quedar expuestos por confrontaciones armadas.



Simultáneamente, cuatro menores de edad presuntamente reclutados forzosamente por las disidencias de las Farc fueron rescatados y entregados al ICBF para el restablecimiento de sus derechos.