La Fiscalía dio traslado de un escrito de acusación a una mujer que se ganaba la confianza de conductores de plataformas de transporte, propiciaba encuentros personales con ellos y en estas citas, al parecer, les suministraba sustancias tóxicas, los dejaba en estado de indefensión y los despojaba de sus pertenencias.



Milenka Galáraga Fontanilla, quien operaba en Pereira y Dosquebradas (Risaralda), fue acusada por los delitos de hurto calificado y agravado, y transferencia no consentida de activos.



A la actuación de la mujer fueron asociadas las denuncias de 14 víctimas de este mismo patrón delictivo durante los últimos seis meses. Las pérdidas por el hurto de motocicletas, celulares, dinero y otras pertenencias superan los 190 millones de pesos.

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De acuerdo con las evidencias, la mujer solicitaba los recorridos mediante redes sociales y otras plataformas tecnológicas y, luego de cumplir los trayectos, concertaba reuniones en sectores como el parque El Lago, La Julia, la Plaza de Bolívar, la Villa Olímpica y la comuna Cuba.



Uno de los casos ocurrió el pasado 28 de mayo. Luego de contactar a un conductor cuyos servicios había contratado anteriormente y citarlo en el sector La Villa, en Pereira, le ofreció una bebida que tenía una sustancia tóxica. El hombre quedó inconsciente y perdió su motocicleta, dinero, documentos y un celular, avaluados en 12 millones de pesos.



En el mismo proceso también fue vinculado Fernando Henao Mejía, señalado de intervenir en cuatro oportunidades en el almacenamiento, ocultamiento y negociación de las motocicletas hurtadas. La mujer no aceptó los cargos en su contra, pero sí el hombre por el delito de receptación.