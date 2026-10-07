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Autoridades de salud reportan 500 casos de tuberculosis en Cúcuta
Esta situación se relaciona, entre otros factores, con la presencia de poblaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad.
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Acciones de la Secretaría de Salud contra la tuberculosis.
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Miércoles, 7 de Octubre de 2026

De acuerdo con la Secretaría de Salud Municipal, Cúcuta registra 501 casos de tuberculosis. La dependencia de la Alcaldía aseguró que, a nivel nacional, la ciudad se encuentra entre los municipios considerados de alta carga o hiperendémicos para tuberculosis, condición que refleja una elevada carga de enfermedad y la persistencia de la transmisión en la comunidad.

Según explicó la Secretaría, esta situación se relaciona, entre otros factores, con la presencia de poblaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad, como personas privadas de la libertad, habitantes de calle, población migrante y personas que viven con VIH o presentan desnutrición, además de las barreras sociales y de acceso a los servicios de salud.

Asimismo, la autoridad municipal informó que, aunque se observa una reducción preliminar de 507 casos en 2025 a 501 en el presente año, Cúcuta continúa siendo un territorio priorizado y requiere mantener las acciones de vigilancia, prevención, diagnóstico y control de la tuberculosis, en concordancia con las estrategias nacionales orientadas hacia la eliminación de la enfermedad.

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Acciones frente a este panorama

Frente a este escenario, la Alcaldía de Cúcuta indicó que durante 2026 el Programa de Tuberculosis de la Secretaría de Salud Municipal ha fortalecido las acciones de vigilancia y respuesta mediante diversas estrategias.

Entre ellas, se han adelantado visitas epidemiológicas de campo al momento del diagnóstico, a los seis meses y al año, con seguimiento integral de los casos. También se ha realizado búsqueda activa y tamizaje de contactos estrechos en hogares, instituciones educativas, universidades y empresas.

Ante este escenario el Programa de Tuberculosis de la Secretaría de Salud ha fortalecido las acciones de vigilancia y respuesta mediante diversas estrategia
Ante este escenario el Programa de Tuberculosis de la Secretaría de Salud ha fortalecido las acciones de vigilancia y respuesta mediante diversas estrategia
Para mitigar esta situación se ha realizado seguimiento por parte de un equipo multidisciplinario, orientado a identificar y eliminar barreras de acceso, fortalecer la adherencia al tratamiento y brindar apoyo psicosocial
Para mitigar esta situación se ha realizado seguimiento por parte de un equipo multidisciplinario, orientado a identificar y eliminar barreras de acceso, fortalecer la adherencia al tratamiento y brindar apoyo psicosocial
Las acciones también buscan disminuir el estigma y la discriminación asociados a la enfermedad
Las acciones también buscan disminuir el estigma y la discriminación asociados a la enfermedad

Además, la Secretaría de Salud ha llevado a cabo tamizajes mediante pruebas moleculares en personas privadas de la libertad de los CAI, con el fin de favorecer el diagnóstico oportuno.

Igualmente, se ha realizado seguimiento por parte de un equipo multidisciplinario, orientado a identificar y eliminar barreras de acceso, fortalecer la adherencia al tratamiento y brindar apoyo psicosocial.

“También hemos trabajado en el desarrollo de capacidades del talento humano de las IPS y EAPB para fortalecer la detección, el diagnóstico, el seguimiento y la atención de los casos, así como en la implementación de la Terapia Preventiva de Tuberculosis en poblaciones priorizadas, entre ellas personas con VIH, personas en terapia biológica, pacientes con insuficiencia renal en diálisis, personas con silicosis, personas privadas de la libertad y personal de salud”, agregó la Secretaría.

Dentro de estas estrategias, también comunicaron que ha existido articulación intersectorial con entidades como Bienestar Social, Policía, Personería, Centros Intégrate, Consulado de Venezuela e ICBF, con el propósito de facilitar la atención y abordar las barreras sociales.

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Por otro lado, la dependencia anunció que se adelantan gestiones ante el Ministerio de Salud y Protección Social para la adquisición de un equipo portátil de rayos X, que permitirá fortalecer el tamizaje sistemático y ampliar la capacidad de búsqueda activa de casos en poblaciones priorizadas.

En este sentido, la Secretaría señaló que la articulación intersectorial, el fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud, la ampliación del diagnóstico y la implementación de medidas preventivas son fundamentales para avanzar hacia la interrupción de la transmisión y la eliminación de la tuberculosis.
“Estas acciones también buscan disminuir el estigma y la discriminación asociados a la enfermedad, promoviendo una respuesta comunitaria que facilite la consulta temprana y la continuidad de la atención”, concluyó la dependencia.
 

Recomendaciones para prevenirla 

Andrés Luna, médico general de la Clínica Urgencias La Merced, explicó que la tuberculosis se transmite a través de las gotas producidas por los estornudos o tos. 

En cuanto a los primeros síntomas, indicó que estos pueden aparecer a los meses de adquirirla y se presentan normalmente como sudoración nocturna, pérdida de peso sin esfuerzo físico y tos seca que no mejora.

“La recomendación para prevenirla es llevar tapabocas al acudir a sitios con mucha gente y si se presentan síntomas respiratorios o tos crónica sin mejoría se debe acudir a médico”, concluyó el doctor.

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