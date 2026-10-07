Autoridades de salud reportan 500 casos de tuberculosis en Cúcuta

De acuerdo con la Secretaría de Salud Municipal, Cúcuta registra 501 casos de tuberculosis. La dependencia de la Alcaldía aseguró que, a nivel nacional, la ciudad se encuentra entre los municipios considerados de alta carga o hiperendémicos para tuberculosis, condición que refleja una elevada carga de enfermedad y la persistencia de la transmisión en la comunidad.

Según explicó la Secretaría, esta situación se relaciona, entre otros factores, con la presencia de poblaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad, como personas privadas de la libertad, habitantes de calle, población migrante y personas que viven con VIH o presentan desnutrición, además de las barreras sociales y de acceso a los servicios de salud.

Asimismo, la autoridad municipal informó que, aunque se observa una reducción preliminar de 507 casos en 2025 a 501 en el presente año, Cúcuta continúa siendo un territorio priorizado y requiere mantener las acciones de vigilancia, prevención, diagnóstico y control de la tuberculosis, en concordancia con las estrategias nacionales orientadas hacia la eliminación de la enfermedad.

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Acciones frente a este panorama

Frente a este escenario, la Alcaldía de Cúcuta indicó que durante 2026 el Programa de Tuberculosis de la Secretaría de Salud Municipal ha fortalecido las acciones de vigilancia y respuesta mediante diversas estrategias.

Entre ellas, se han adelantado visitas epidemiológicas de campo al momento del diagnóstico, a los seis meses y al año, con seguimiento integral de los casos. También se ha realizado búsqueda activa y tamizaje de contactos estrechos en hogares, instituciones educativas, universidades y empresas.