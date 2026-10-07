Autoridades de salud reportan 500 casos de tuberculosis en Cúcuta

Además, la Secretaría de Salud ha llevado a cabo tamizajes mediante pruebas moleculares en personas privadas de la libertad de los CAI, con el fin de favorecer el diagnóstico oportuno.
Igualmente, se ha realizado seguimiento por parte de un equipo multidisciplinario, orientado a identificar y eliminar barreras de acceso, fortalecer la adherencia al tratamiento y brindar apoyo psicosocial.
“También hemos trabajado en el desarrollo de capacidades del talento humano de las IPS y EAPB para fortalecer la detección, el diagnóstico, el seguimiento y la atención de los casos, así como en la implementación de la Terapia Preventiva de Tuberculosis en poblaciones priorizadas, entre ellas personas con VIH, personas en terapia biológica, pacientes con insuficiencia renal en diálisis, personas con silicosis, personas privadas de la libertad y personal de salud”, agregó la Secretaría.
Dentro de estas estrategias, también comunicaron que ha existido articulación intersectorial con entidades como Bienestar Social, Policía, Personería, Centros Intégrate, Consulado de Venezuela e ICBF, con el propósito de facilitar la atención y abordar las barreras sociales.
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Por otro lado, la dependencia anunció que se adelantan gestiones ante el Ministerio de Salud y Protección Social para la adquisición de un equipo portátil de rayos X, que permitirá fortalecer el tamizaje sistemático y ampliar la capacidad de búsqueda activa de casos en poblaciones priorizadas.
En este sentido, la Secretaría señaló que la articulación intersectorial, el fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud, la ampliación del diagnóstico y la implementación de medidas preventivas son fundamentales para avanzar hacia la interrupción de la transmisión y la eliminación de la tuberculosis.
“Estas acciones también buscan disminuir el estigma y la discriminación asociados a la enfermedad, promoviendo una respuesta comunitaria que facilite la consulta temprana y la continuidad de la atención”, concluyó la dependencia.
Recomendaciones para prevenirla
Andrés Luna, médico general de la Clínica Urgencias La Merced, explicó que la tuberculosis se transmite a través de las gotas producidas por los estornudos o tos.
En cuanto a los primeros síntomas, indicó que estos pueden aparecer a los meses de adquirirla y se presentan normalmente como sudoración nocturna, pérdida de peso sin esfuerzo físico y tos seca que no mejora.
“La recomendación para prevenirla es llevar tapabocas al acudir a sitios con mucha gente y si se presentan síntomas respiratorios o tos crónica sin mejoría se debe acudir a médico”, concluyó el doctor.
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