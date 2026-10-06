Pasó 12 años preso por nexos con las Farc y la JEP concluyó que era inocente

Un hombre que había sido condenado injustamente por extorsión y nexos con el Frente 47 de las antiguas Farc-EP fue absuelto por la JEP luego de que una revisión del caso, basada en nuevas pruebas, estableciera que su negocio había sido utilizado, sin su conocimiento, como fachada por el grupo guerrillero.

Se trata del comerciante antioqueño Javier de Jesús Cadavid Palacio, condenado en 2009 por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Manizales a 23 años de prisión por los delitos de extorsión agravada y enriquecimiento ilícito de particulares.

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Antes de ser absuelto, Cadavid había sido beneficiado con libertad condicionada, concedida por la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP en 2022. Posteriormente, la Sección de Revisión abrió un trámite para revisar la condena a partir de pruebas que no habían sido conocidas durante el proceso en la justicia ordinaria, y que lo llevó a permanecer privado de la libertad durante 12 años y cuatro meses.

La nueva investigación permitió establecer que Cadavid era propietario de un establecimiento comercial en Puerto Venus, Antioquia, llamado Distribuidora Venus, que además ofrecía a los habitantes de la zona un sistema informal de remesas para recibir dinero desde otros lugares.

El mecanismo funcionaba igual que en otros lugares apartados del país donde no hay instituciones bancarias o corresponsales bancarios.

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Las personas que estaban fuera del corregimiento podían consignar dinero en una cuenta de la empresa HyR Distribuciones, proveedora de la Distribuidora Venus, y enviar el comprobante al negocio. Posteriormente, Cadavid o sus empleados entregaban el dinero al destinatario en efectivo o en víveres.

Esas transacciones a su vez servían como cruce de cuentas entre la Distribuidora Venus y HyR Distribuciones, para saldar los pedidos que se hacían regularmente para la tienda, y para evitar el impuesto del cuatro por mil.

Ese mecanismo fue descubierto y utilizado por integrantes del Frente 47 para que algunas víctimas de extorsiones consignaran el dinero en HyR Distribuciones, que luego era entregado a hombres del Frente quienes se hacían pasar por destinatarios. Sin embargo, la Sección de Revisión concluyó que Cadavid no conocía el origen de esos recursos ni tenía vínculos con la organización guerrillera.

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Tres exintegrantes de las antiguas Farc-EP que declararon durante el trámite coincidieron en señalar que lo conocían como propietario del establecimiento donde la estructura compraba provisiones, pero no como integrante o colaborador de la guerrilla.

Según la sentencia, las consignaciones relacionadas con las extorsiones no podían diferenciarse de otras operaciones legítimas que diariamente se realizaban mediante ese mecanismo.

Además, Cadavid no permanecía de manera continua en la zona, y tampoco se pudo comprobar que el dinero que ingresaba producto de las extorsiones, y que superó los 64 mil millones, hubiera aumentado el patrimonio del comerciante. Por el contrario, sí se pudo comprobar que los recursos ingresaron al Frente 47.

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