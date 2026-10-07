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Veolia en Aguas del Norte de Santander llegó con soluciones a San Luis
La empresa señaló que este tipo de jornadas permite fortalecer el contacto directo con las comunidades, conocer de primera mano sus necesidades y avanzar en la atención de situaciones relacionadas con la prestación del servicio de acueducto.
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orlando.carvajal
Veolia en Aguas del Norte de Santander llevó soluciones al barrio San Luis/Foto: Cortesía
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Miércoles, 7 de Octubre de 2026

Veolia en Aguas del Norte de Santander destacó la acogida de la jornada ‘Veolia en Tu Barrio’, realizada en el sector de San Luis, donde la empresa atendió las inquietudes de la comunidad y acercó diferentes servicios a los usuarios.

Uno de los componentes de la jornada fue la estrategia ‘Plomeros al Barrio’, mediante la cual técnicos de la empresa realizan visitas puerta a puerta para atender solicitudes y revisar las condiciones del servicio en las viviendas.

 Durante estas visitas, los plomeros verifican posibles fugas, situaciones que puedan generar un mayor consumo de agua y otras condiciones que puedan afectar el servicio, con el propósito de brindar una atención oportuna y contribuir a la solución de las necesidades identificadas.

Lea aquí: Se apaga la vida productiva de San Antonio y otras zonas del Táchira por la crisis eléctrica en Venezuela

La empresa señaló que este tipo de jornadas permite fortalecer el contacto directo con las comunidades, conocer de primera mano sus necesidades y avanzar en la atención de situaciones relacionadas con la prestación del servicio de acueducto.
 
Veolia indicó que continuará desarrollando estos espacios de atención directa en los barrios como parte de sus acciones de relacionamiento con los usuarios y de su estrategia de transformación ecológica.
 

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