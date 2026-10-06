El chico de la ruana llega a Cúcuta para hablar sobre turismo en Ethoc 2026

Este miércoles y jueves, empresarios, prestadores de servicios turísticos, agencias de viajes, hoteleros, proveedores, entidades, academia y otros actores vinculados al sector se reúnen en Hotel Casino Internacional de Cúcuta para vivir el IV Encuentro Turístico y Hotelero del Oriente Colombiano (Ethoc) 2026.

El espacio liderado por el Capítulo Norte de Santander de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) se organizó bajo el concepto ‘Turismo Regenerativo y Cultura Viva: construyendo futuro desde el territorio’ y cuenta con una agenda académica orientada a reflexionar sobre el papel del turismo en la construcción de territorios más competitivos, sostenibles y conectados con su identidad.

Lea además: Se apaga la vida productiva de San Antonio y otras zonas del Táchira por la crisis eléctrica en Venezuela

De acuerdo con la directora ejecutiva de Cotelco en la región, Sandra Milena Mendoza, habrá una muestra comercial y una rueda de negocios de turismo binacional.

Mendoza explicó que las conferencias abordarán diferentes perspectivas relacionadas con los desafíos y oportunidades del turismo.

Destacó que uno de los espacios centrales es la conferencia presita para el jueves: ‘La ruana no es una ruana: cómo convertir nuestra identidad, cultura y territorio en experiencias que el mundo quiera vivir’, a cargo de Julián Pinilla, el influencer conocido como El chico de la ruana.

La primera jornada abrirá la conversación sobre identidad territorial y proyección regional, con espacios como ‘Marca Región: una identidad para proyectar nuestro territorio’ y ‘Gran Santander: estrategia regional para un territorio que quiere competir y conectarse con el mundo’.

“También se analizarán los desafíos y oportunidades para el turismo y la hotelería en Colombia, así como el papel del ecoturismo como estrategia de conservación”, agregó la directora ejecutiva del gremio.

Le puede interesar: Exportaciones de Colombia crecieron 15,1% y alcanzaron US$4.456 millones

Los foros también girarán en torno a la calidad, sostenibilidad y seguridad del sector y se programaron espacios dedicados a la responsabilidad legal y social de la iluminación de emergencia en hoteles, el café como experiencia turística y la relación entre producción, gastronomía, innovación y sostenibilidad en la industria cárnica.

El segundo día está orientado al servicio y la conexión humana, la planificación turística, el autoliderazgo y la construcción de experiencias a partir de la identidad cultural.

Igualmente, estará el panel ‘Historias que regeneran: experiencias de turismo con propósito’, que permitirá conocer iniciativas y experiencias que demuestran cómo el turismo puede contribuir a la conservación, la identidad cultural y la transformación positiva de los territorios.

El encuentro finalizará con la entrega de reconocimientos al turismo, como un espacio para destacar iniciativas y personas que aportan al desarrollo turístico.

Lea aquí: '¡No más extorsión!': el SOS de los empresarios de Norte de Santander a la viceministra de Defensa

Una apuesta por la conexión comercial

Paralelamente a la agenda académica se desarrollará la Rueda de Negocios de Turismo Binacional, con la participación de empresas de Norte de Santander y agencias de viajes invitadas, generando oportunidades de comercialización y fortaleciendo la conexión turística entre Colombia y Venezuela.

La Muestra Comercial permitirá además conocer productos, servicios y propuestas de empresas y organizaciones vinculadas al turismo.

Ethoc 2026 cuenta con el apoyo de la Gobernación de Norte de Santander, Cámara de Comercio de Cúcuta y Norte Mi Destino y el acompañamiento de aliados como Anato Oriente, ProColombia, la Corporación Mixta de Promoción de Norte de Santander y RAP Gran Santander.

Los interesados en participar pueden inscribirse en https://cotelconortedesantander.org/ethoc2026/#registro.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion