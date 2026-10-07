¿Qué pasó con el vuelo de Avianca que iba de Bogotá a Cúcuta? Un rayo impactó la aeronave

Un avión de la aerolinea Avianca que cubría la ruta Bogotá-Cúcuta fue impactada por un rayo pocos minutos después de haber despegado del Aeropuerto Internacional El Dorado.

La aeronave con matrícula AV5226, sufrió una fisura en uno de sus vidrios panorámicos, por lo cual, el piloto decidió retornar a la capital del país, cuando sobrevolaba el municipio de Chiquinquirá, Boyacá.

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A través de redes sociales se dio a conocer la imagen que mostraba el daño ocasionado en la aeronave y diversos relatos del nerviosismo de los pasajeros.