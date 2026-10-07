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¿Qué pasó con el vuelo de Avianca que iba de Bogotá a Cúcuta? Un rayo impactó la aeronave
La descarga eléctrica provocó una afectación en el avión.
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cesarmuñoz
Avión-de-Avianca-rayo.
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Miércoles, 7 de Octubre de 2026

Un avión de la aerolinea Avianca que cubría la ruta Bogotá-Cúcuta fue impactada por un rayo pocos minutos después de haber despegado del Aeropuerto Internacional El Dorado.

La aeronave con matrícula AV5226, sufrió una fisura en uno de sus vidrios panorámicos, por lo cual, el piloto decidió retornar a la capital del país, cuando sobrevolaba el municipio de Chiquinquirá, Boyacá. 

Lea aquí: Autoridades de salud reportan 500 casos de tuberculosis en Cúcuta

 A través de redes sociales se dio a conocer la imagen que mostraba el daño ocasionado en la aeronave y diversos relatos del nerviosismo de los pasajeros.

Toma satelital del recorrido del avión. Foto: tomada de Flightradar24.

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