Estudiantes de la UFPS le miden el pulso al mercado laboral para los comunicadores sociales en Cúcuta

El último momento, que los estudiantes denominaron ‘Hoy, desde la experiencia’, reúne la perspectiva de quienes llevan años en el mercado, para reflexionar sobre las exigencias del panorama actual, la aparición de tecnologías transformadoras como la inteligencia artificial y la urgente necesidad de mantener un esquema de aprendizaje y actualización constante.
Uno de los resultados que arrojó la investigación fue que el mercado laboral exige profesionales versátiles. Por esta razón, para mantenerse activos, suelen combinar tareas de comunicación organizacional, periodismo digital, gestión de comunidades y creación de contenidos multimedia.
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Asimismo, concluye que el título universitario funciona únicamente como una puerta de entrada, pues la velocidad del sector obliga a los comunicadores a actualizarse permanentemente en herramientas tecnológicas para no quedar frenados.
Con este trabajo, los estudiantes pretenden entregar una guía de orientación para las nuevas promociones de profesionales de la Comunicación Social que se preparan para ingresar al entorno productivo.