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Estudiantes de la UFPS le miden el pulso al mercado laboral para los comunicadores sociales en Cúcuta
La  investigación denominada GraduaLab, fue consolidada en un podcast con la participación de 12 comunicadores que actualmente ejercen su profesión.  
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Gradua LAB UFPS
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Viernes, 16 de Octubre de 2026

El momento exacto en que termina la vida universitaria y se da el paso al ejercicio profesional suele estar marcado por la incertidumbre, la adaptación a las exigencias de las empresas y la velocidad con la que evoluciona la tecnología.

Para responder a la pregunta de cómo es realmente el mercado laboral para un comunicador social al graduarse, un grupo de estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS) desarrolló GraduaLab, un seriado podcast que investigó el recorrido profesional de sus egresados entre los años 2011 y 2024.

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La investigación desarrollada cruzó registros académicos con bases de datos del Observatorio Laboral para la Educación (OLE) y seleccionó a 12 comunicadores activos en relación a las cuatro líneas de profundización del programa.

A partir de sus testimonios, el estudio analizó las oportunidades de contratación, las condiciones de empleo en Cúcuta y la región, y el nivel de preparación con el que se da el salto a las empresas y medios.

 

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Tres momentos clave

Para dimensionar esta realidad, los estudiantes tradujeron los hallazgos en un podcast articulado en tres etapas narrativas que reconstruyen la evolución de los egresados.

El primer momento está centrado en el salto al mundo real. La producción reconstruye los primeros choques con el entorno laboral, evidencia la brecha que suele existir entre las expectativas aprendidas en la universidad y los requerimientos inmediatos de los empleadores, y expone tanto las frustraciones iniciales como las primeras victorias profesionales.

En el segundo momento, llamado ‘Lecciones de campo’, la investigación permite  entender cómo los egresados aprenden a resolver una crisis y la consolidación de la identidad profesional frente a contextos complejos.

El último momento, que los estudiantes denominaron ‘Hoy, desde la experiencia’, reúne la perspectiva de quienes llevan años en el mercado, para reflexionar sobre las exigencias del panorama actual, la aparición de tecnologías transformadoras como la inteligencia artificial y la urgente necesidad de mantener un esquema de aprendizaje y actualización constante.

Uno de los resultados que arrojó la investigación fue que el mercado laboral exige profesionales versátiles. Por esta razón, para  mantenerse activos, suelen combinar tareas de comunicación organizacional, periodismo digital, gestión de comunidades y creación de contenidos multimedia.

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Asimismo, concluye que el título universitario funciona únicamente como una puerta de entrada, pues la velocidad del sector obliga a los comunicadores a actualizarse permanentemente en herramientas tecnológicas para no quedar frenados.

Con este trabajo, los estudiantes pretenden entregar una guía de orientación para las nuevas promociones de profesionales de la Comunicación Social que se preparan para ingresar al entorno productivo.

 

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