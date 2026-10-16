Estudiantes de la UFPS le miden el pulso al mercado laboral para los comunicadores sociales en Cúcuta

El momento exacto en que termina la vida universitaria y se da el paso al ejercicio profesional suele estar marcado por la incertidumbre, la adaptación a las exigencias de las empresas y la velocidad con la que evoluciona la tecnología.

Para responder a la pregunta de cómo es realmente el mercado laboral para un comunicador social al graduarse, un grupo de estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS) desarrolló GraduaLab, un seriado podcast que investigó el recorrido profesional de sus egresados entre los años 2011 y 2024.

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La investigación desarrollada cruzó registros académicos con bases de datos del Observatorio Laboral para la Educación (OLE) y seleccionó a 12 comunicadores activos en relación a las cuatro líneas de profundización del programa.

A partir de sus testimonios, el estudio analizó las oportunidades de contratación, las condiciones de empleo en Cúcuta y la región, y el nivel de preparación con el que se da el salto a las empresas y medios.