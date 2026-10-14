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Vecinos de La Carolina Campestre en Cúcuta sufren por una vivienda abandonada
La comunidad de este sector denuncia actos de vandalismo y brujería.
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Vivienda abandonada en La Carolina Campestre
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Miércoles, 14 de Octubre de 2026

En la urbanización La Carolina Campestre de Cúcuta, una casa abandonada se ha convertido en un foco de inseguridad y de diferentes actos indebidos. La vivienda, que se encuentra bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), lleva más de dos años generando problemas en la comunidad.

Según explicó Marlon Moyano, presidente de la Junta de Acción Comunal, ese punto es utilizado por personas de otros sectores para realizar actos de brujería y llevar a cabo encuentros sexuales.

“Hemos observado hasta a 12 jóvenes reuniéndose para tener relaciones sexuales. Asimismo, hemos encontrado pentagramas, velas y retratos usados para rituales esotéricos”, detalló Moyano, quien aseguró que la mayoría de estas personas vendrían del sector de Villa Silvana.

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En este sentido, también aseguró que dichas situaciones se presentan todas las noches, especialmente durante los fines de semana.

Sumado a ello, informó que la vivienda ha sido desvalijada por recicladores y también utilizada por algunas personas para abandonar a sus mascotas.
 
Les quitaron la vigilancia 

El presidente de la Junta aseguró que, entre agosto y septiembre, se logró que la SAE contratara vigilancia privada para la casa. Sin embargo, afirmó que esta fue retirada luego de la llegada del nuevo Gobierno nacional y del cambio en la dirección de la sociedad.

Vecinos han llegado a encontrar perros abandonados en la piscina.
Vecinos han llegado a encontrar perros abandonados en la piscina.
Recicladores se han llevado rejas, puertas y pocetas de esta vivienda.
Recicladores se han llevado rejas, puertas y pocetas de esta vivienda.
Las velas prendidas durante un acto de brujería casi ocasionan un incendio en la vivienda.
Las velas prendidas durante un acto de brujería casi ocasionan un incendio en la vivienda.
Vecinos constantemente entran a limpiar esta casa, pero los problemas vuelven a reincidir.
Vecinos constantemente entran a limpiar esta casa, pero los problemas vuelven a reincidir.
Fotos Jhonatan Orjuela - La Opinión
Fotos Jhonatan Orjuela - La Opinión

Frente a ello, aseguró que los vecinos han recurrido a pagar un vigilante privado y han empezado a hacer recolectas para poder instalar cámaras de seguridad en la urbanización.

“También nos hemos metido a la vivienda a hacer limpieza y retirar la maleza, pero los problemas siempre vuelven a reincidir”, expresó Moyano.

Asimismo, los habitantes comunicaron que, frente a estos hechos, han enviado derechos de petición a la SAE y a la inmobiliaria Activos por Colombia, con el fin de que les brinden nuevamente apoyo con la vigilancia y, si es posible, les entreguen la casa en custodia para destinarla a actividades de la Junta de Acción Comunal.

De igual forma, líderes sociales afirmaron que han elevado derechos de petición a la Alcaldía para reforzar la vigilancia de los cuadrantes de la Policía en el sector.

“Es importante una solución definitiva porque aquí vivimos con constante angustia. Esto también ha generado problemas personales, pues tememos represalias por parte de los sujetos responsables”, concluyó Moyano.

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