Vecinos de La Carolina Campestre en Cúcuta sufren por una vivienda abandonada

En la urbanización La Carolina Campestre de Cúcuta, una casa abandonada se ha convertido en un foco de inseguridad y de diferentes actos indebidos. La vivienda, que se encuentra bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), lleva más de dos años generando problemas en la comunidad.

Según explicó Marlon Moyano, presidente de la Junta de Acción Comunal, ese punto es utilizado por personas de otros sectores para realizar actos de brujería y llevar a cabo encuentros sexuales.

“Hemos observado hasta a 12 jóvenes reuniéndose para tener relaciones sexuales. Asimismo, hemos encontrado pentagramas, velas y retratos usados para rituales esotéricos”, detalló Moyano, quien aseguró que la mayoría de estas personas vendrían del sector de Villa Silvana.

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En este sentido, también aseguró que dichas situaciones se presentan todas las noches, especialmente durante los fines de semana.

Sumado a ello, informó que la vivienda ha sido desvalijada por recicladores y también utilizada por algunas personas para abandonar a sus mascotas.



Les quitaron la vigilancia

El presidente de la Junta aseguró que, entre agosto y septiembre, se logró que la SAE contratara vigilancia privada para la casa. Sin embargo, afirmó que esta fue retirada luego de la llegada del nuevo Gobierno nacional y del cambio en la dirección de la sociedad.