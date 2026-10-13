Los Santanderes llegan al Encuentro Territorial con una agenda regional común para el Plan Nacional de Desarrollo 2026–2030

Este martes 13 de octubre, los Santanderes llegarán al Encuentro Territorial “Región PROˮ, en el marco de la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2026–2030, con un activo fundamental: una posición regional construida previamente mediante diálogo, concertación y priorización entre actores diversos: gremios, empresarios, organizaciones productivas, academia, sociedad civil, plataformas regionales e instituciones de ambos departamentos.

La relevancia de este encuentro radica en que constituye un espacio para llevar al proceso de construcción del próximo Plan Nacional de Desarrollo las prioridades, desafíos y oportunidades de Santander y Norte de Santander.

Las regiones transforman su futuro cuando son capaces de construir acuerdos. Bajo esta convicción, ProCúcuta y ProSantander, en su rol como plataformas de articulación regional, han impulsado durante las últimas semanas un proceso de diálogo, priorización y construcción de consensos entre actores de ambos departamentos.

El resultado es una agenda regional común, conjunta, priorizada, concertada y construida colectivamente, alrededor de asuntos fundamentales como seguridad, infraestructura, agua, energía, productividad, agroindustria, logística, inversión, internacionalización, innovación y talento.

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Se han identificado proyectos con el potencial de generar bienestar a los territorios, atraer inversión y generar empleo, alineados con grandes apuestas productivas, tales como:

1. Corredor Estratégico Bogotá–Bucaramanga–Pamplona–Cúcuta–Frontera.

2. Acuerdo Motor por el Agua – Seguridad Hídrica de los Santanderes. Protección Cuencas Hídricas PTAR Cúcuta - PTAR Bucaramanga Estudios de actualización factibilidad Embalse Cínera

3. Circuito Vial del Oriente: Cúcuta-Ocaña-Aguachica-San Alberto-Bucaramanga.

4. Acuerdo Motor por la Competitividad Minero–Energética de los Santanderes.

5. Sistema Franco de los Santanderes (Zonas Francas Modernas, Zonas Logísticas).

6. Sistema Aeroportuario del Oriente (modernización de los aeropuertos Camilo Daza y Palonegro. 7. Plataforma Regional de Transformación Agroindustrial, Bioenergética, Biotecnológica y Exportadora de los Santanderes

8. Sistema Ferroviario de El Gran Santander: Tren del Catatumbo - Norte de Santander, Tren del Carare – Santander.

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A este esfuerzo se han vinculado además los Comités Intergremiales de Norte de Santander y Santander (integrando y representando la visión del sector empresarial), la RAP El Gran Santander (Región Administrativa y de Planificación que integra a Santander y Norte de Santander, aportando la dimensión pública, territorial y suprarregional), y actores empresariales, gremiales, institucionales, académicos y territoriales de ambos departamentos, aportando conocimiento sectorial, visión territorial y capacidades alrededor de un propósito común en esta articulación: identificar prioridades compartidas, alinear visiones, construir acuerdos y consolidar soluciones estratégicas para los Santanderes.

Norte de Santander y Santander llegan ante el Gobierno Nacional con una agenda común que reúne las prioridades de ambos departamentos y busca impulsar proyectos estratégicos para fortalecer el desarrollo económico, la competitividad, la integración regional, el empleo formal, la inversión, el desarrollo social y mejores condiciones de vida.

La solicitud es que estas iniciativas sean consideradas en el Plan Nacional de Desarrollo 2026–2030 y que, junto con las entidades competentes, se avance en su estructuración, financiación y ejecución para generar oportunidades, empleo y bienestar.

De la articulación a la acción

Los Santanderes avanzan con una agenda común: una región que propone, articula y trabaja para convertir oportunidades en proyectos, proyectos en inversión y la inversión en competitividad, desarrollo y bienestar.

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