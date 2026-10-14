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¡Lucas Francesco vuelve a casa! Tras 45 días hospitalizado, comienza una nueva etapa de esperanza
El niño cucuteño de siete años recibió el alta médica tras permanecer 45 días hospitalizado en Bucaramanga, donde fue sometido a una compleja cirugía de corazón para tratar su cardiopatía congénita.
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dsifontes
LUCAS MURILLO SALIÓ DE LA HOSPITALIZACIÓN
La opinión
La Opinión
Miércoles, 14 de Octubre de 2026

Una nueva esperanza acompaña a Lucas Francesco Murillo García y a su familia. El niño cucuteño de siete años recibió el alta médica este miércoles 14 de octubre, luego de permanecer 45 días hospitalizado y superar una intervención cardiovascular de alta complejidad en el Hospital Internacional de Colombia (HIC), en Bucaramanga.

La noticia fue confirmada por el HIC y la Nueva EPS mediante un comunicado dirigido a la opinión pública, en el que ambas instituciones informaron que el menor presentó una evolución favorable después de la cirugía de Fontan extracardíaco fenestrado, procedimiento realizado para tratar la cardiopatía congénita que padece.

Durante su hospitalización, Lucas recibió atención especializada y rehabilitación integral. De acuerdo con el reporte médico, actualmente tolera la alimentación por vía oral y ha disminuido su requerimiento de oxígeno suplementario, que utilizará únicamente durante el sueño, bajo indicación médica.

Puede leer: Vamos bien: Lucas Francesco salió de cirugía y su familia se aferra a la esperanza

¿Cómo continuará la recuperación de Lucas Francesco?

Aunque el alta médica representa un avance importante en su recuperación, Lucas deberá continuar con el tratamiento y los controles necesarios para vigilar su evolución.

 

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Según el comunicado, el niño seguirá en casa con el tratamiento anticoagulante formulado, además de las sesiones de rehabilitación y los controles ambulatorios por las especialidades de cardiología y cardiocirugía pediátrica.

El HIC y Nueva EPS también señalaron que mantendrán el seguimiento médico del menor para garantizar la continuidad de su atención durante esta nueva etapa.

La salida del hospital marca un nuevo capítulo para la familia, que durante las últimas semanas permaneció en Bucaramanga mientras Lucas era sometido a estudios, valoraciones y procedimientos médicos para atender su condición cardíaca.

 

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La historia de Lucas que conmovió a Colombia

La situación de Lucas Francesco trascendió el ámbito local después de que su familia buscara ayuda pública debido a la complejidad de su cardiopatía congénita. El niño incluso hizo un llamado al presidente Abelardo de la Espriella para solicitar apoyo ante su delicado estado de salud.

El menor fue trasladado en un avión ambulancia desde Cúcuta hasta Bucaramanga el pasado 1 de septiembre, donde quedó bajo atención especializada en la Fundación Cardiovascular de Colombia.

Inicialmente, la posibilidad de un trasplante de corazón generó preocupación entre sus familiares. Sin embargo, tras las valoraciones médicas, los especialistas determinaron que una intervención quirúrgica era la alternativa indicada para ese momento.

Lea además: ¡Vamos, Lucas! En Bucaramanga comienza una nueva esperanza para salvar su corazón

El procedimiento se realizó el lunes 21 de septiembre. En ese momento, su madre, Andrea García, había contado a La Opinión que la cirugía había terminado favorablemente, aunque las primeras horas del posoperatorio serían determinantes para conocer la respuesta del niño.

Desde entonces, la familia permaneció pendiente de su evolución y pidió apoyo a los colombianos para acompañar su recuperación.

Ahora, tras 45 días de hospitalización, Lucas podrá continuar el proceso en casa, con tratamiento médico, rehabilitación y seguimiento especializado.

 

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