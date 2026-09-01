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¡Vamos, Lucas! En Bucaramanga comienza una nueva esperanza para salvar su corazón
El niño cucuteño fue trasladado a una clínica especializada, donde los médicos definirán el procedimiento que podría cambiar su vida.
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Martes, 1 de Septiembre de 2026

Luego de un año de espera por parte de sus familiares y de múltiples trámites administrativos, el pequeño Lucas Francesco Murillo García, de 7 años, fue trasladado desde Cúcuta hacia Bucaramanga, para ser asistido por la Fundación Cardiovascular de Colombia (FCV).

En este centro médico de cuarto nivel, un equipo especializado iniciará de forma prioritaria una serie de exámenes y procedimientos para definir si el menor está en las condiciones adecuadas para un trasplante de corazón.

El traslado se hizo posible gracias a la gestión del Gobierno nacional, la Alcaldía de Cúcuta y la Nueva EPS, tras la instrucción dada a la ministra de Salud, Ana María Vesga, por parte del presidente Abelardo de la Espriella.

Este traslado se llevó a cabo después de la viralidad en redes sociales de un conmovedor video en el que Lucas Francesco, a través de un emotivo mensaje revelaba el temor por su salud ante la demora de respuestas por las entidades médicas para salvarse de la enfermedad que lo afecta.

Lea aquí: Presidente De la Espriella llamó a Lucas Murillo, el niño que pidió ayuda por su enfermedad

El traslado aéreo y el clamor de una familia

Debido a la delicada condición del niño y a sus constantes niveles de baja saturación, como consecuencia de su enfermedad, el desplazamiento hasta Bucaramanga se hizo en un avión ambulancia asistido por personal de cuidado intensivo. 

La partida en el Aeropuerto Internacional Camilo Daza estuvo acompañada por sus padres, sus ocho hermanos, seres queridos y demás miembros de la comunidad, quienes entre música, abrazos y lágrimas de esperanza brindaron una emotiva despedida a Lucas.
 

Lucas Francesco tiene 7 años.

Durante el traslado, su padre, Luis Alfredo Murillo, expresó con profunda emoción la lucha que han atravesado. “Estuvimos siete años ocultos; es un verdadero milagro que Lucas esté vivo”, mencionó.

Por su parte, la familia manifestó su sincero agradecimiento con el mandatario, la primera dama, la ministra de Salud y los periodistas que visibilizaron la historia.

Su madre, Andrea, contó que el niño estuvo tranquilo durante el viaje y que permaneció dormido en el trayecto: “La verdad, estuvo muy estable el vuelo, el niño estuvo durmiendo, estuvo muy tranquilo hablando con el médico”, relató.

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Una nueva oportunidad 

Lucas nació con una cardiopatía congénita severa que impide el funcionamiento del lado derecho de su corazón, obligándolo a depender de un suministro permanente de oxígeno, el cual le genera una fatiga constante y una cianosis, lo que provoca una coloración morada en sus labios.

Según el padre de Lucas, 19 operaciones del niño se han realizado en esta clínica, una trayectoria que le da confianza a la familia para afrontar esta nueva etapa de su atención.

“Te queremos, Lucas”, “¡Tú puedes, Lucas!”, se escuchaba mientras Lucas Francesco Murillo llegaba a la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga.

En la clínica especializada de la capital santandereana definirán cuál será el procedimiento científico más acorde para salvarle el corazón a Lucas.

“Lucas ingresa a exámenes. Debemos tener una evaluación hemodinámica para determinar qué vamos a hacer”, señaló el director de la Fundación, Víctor Raúl Castillo, de acuerdo con informes de prensa.

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