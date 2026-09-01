¡Vamos, Lucas! En Bucaramanga comienza una nueva esperanza para salvar su corazón

Luego de un año de espera por parte de sus familiares y de múltiples trámites administrativos, el pequeño Lucas Francesco Murillo García, de 7 años, fue trasladado desde Cúcuta hacia Bucaramanga, para ser asistido por la Fundación Cardiovascular de Colombia (FCV).

En este centro médico de cuarto nivel, un equipo especializado iniciará de forma prioritaria una serie de exámenes y procedimientos para definir si el menor está en las condiciones adecuadas para un trasplante de corazón.

El traslado se hizo posible gracias a la gestión del Gobierno nacional, la Alcaldía de Cúcuta y la Nueva EPS, tras la instrucción dada a la ministra de Salud, Ana María Vesga, por parte del presidente Abelardo de la Espriella.

Este traslado se llevó a cabo después de la viralidad en redes sociales de un conmovedor video en el que Lucas Francesco, a través de un emotivo mensaje revelaba el temor por su salud ante la demora de respuestas por las entidades médicas para salvarse de la enfermedad que lo afecta.

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El traslado aéreo y el clamor de una familia

Debido a la delicada condición del niño y a sus constantes niveles de baja saturación, como consecuencia de su enfermedad, el desplazamiento hasta Bucaramanga se hizo en un avión ambulancia asistido por personal de cuidado intensivo.

La partida en el Aeropuerto Internacional Camilo Daza estuvo acompañada por sus padres, sus ocho hermanos, seres queridos y demás miembros de la comunidad, quienes entre música, abrazos y lágrimas de esperanza brindaron una emotiva despedida a Lucas.

