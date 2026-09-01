¡Vamos, Lucas! En Bucaramanga comienza una nueva esperanza para salvar su corazón

Durante el traslado, su padre, Luis Alfredo Murillo, expresó con profunda emoción la lucha que han atravesado. “Estuvimos siete años ocultos; es un verdadero milagro que Lucas esté vivo”, mencionó.
Por su parte, la familia manifestó su sincero agradecimiento con el mandatario, la primera dama, la ministra de Salud y los periodistas que visibilizaron la historia.
Su madre, Andrea, contó que el niño estuvo tranquilo durante el viaje y que permaneció dormido en el trayecto: “La verdad, estuvo muy estable el vuelo, el niño estuvo durmiendo, estuvo muy tranquilo hablando con el médico”, relató.
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Una nueva oportunidad
Lucas nació con una cardiopatía congénita severa que impide el funcionamiento del lado derecho de su corazón, obligándolo a depender de un suministro permanente de oxígeno, el cual le genera una fatiga constante y una cianosis, lo que provoca una coloración morada en sus labios.
Según el padre de Lucas, 19 operaciones del niño se han realizado en esta clínica, una trayectoria que le da confianza a la familia para afrontar esta nueva etapa de su atención.
“Te queremos, Lucas”, “¡Tú puedes, Lucas!”, se escuchaba mientras Lucas Francesco Murillo llegaba a la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga.
En la clínica especializada de la capital santandereana definirán cuál será el procedimiento científico más acorde para salvarle el corazón a Lucas.
“Lucas ingresa a exámenes. Debemos tener una evaluación hemodinámica para determinar qué vamos a hacer”, señaló el director de la Fundación, Víctor Raúl Castillo, de acuerdo con informes de prensa.
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