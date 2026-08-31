Deudas por $58 billones y pérdidas en 17 EPS: así terminó la salud en Colombia en 2025

Las deudas en salud de las EPS llegaron a $58,06 billones al cierre de 2025, de los cuales $47,99 billones, equivalentes al 82,65%, corresponden a entidades que están bajo intervención o medidas especiales de la Superintendencia Nacional de Salud, según un informe de la Contraloría General de la República.



De acuerdo con el reporte, la Nueva EPS concentra la mayor deuda individual, con $25,73 billones y 11.648.980 afiliados al cierre de 2025. Sin embargo, la Contraloría reportó que la entidad no ha presentado sus estados financieros desde el año 2023, por lo que la información de la situación real de la entidad, que concentra más del 20% de los afiliados del sistema, es limitada.



Le siguen Coosalud, con $6,29 billones; Sanitas, con $4,57 billones; Famisanar, con $3,56 billones; Salud Total, con $2,68 billones; Emssanar, con $2,54 billones; Sura, con $2,25 billones y Asmet Salud, con $2,10 billones.



Dichas obligaciones corresponden a servicios de salud ya prestados, facturados o aún en proceso de reconocimiento en los que se han afectado directamente los hospitales, clínicas, proveedores de medicamentos y demás integrantes de la red.



Además, según la Contraloría, más de la mitad de los afiliados están en EPS intervenidas, pues al finalizar 2025, 29,73 millones, equivalentes al 56,68% de la población asegurada, estaban vinculados a entidades sometidas a algún tipo de medidas especiales. Un año antes, es decir, para el 2024, el panorama era de 29,53 millones.

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Entre las entidades que presentan los indicadores más críticos aparecen Coosalud, Savia Salud, Emssanar, Famisanar y SOS.



Pero la que parece ser la cifra más crítica del informe, es que, para el cierre del 2025, solo cuatro EPS: Aliansalud, Anas Wayúu, EPM y Salud Mía, cumplieron con los requisitos financieros exigidos para su operabilidad.



Estas entidades reunían apenas 641.713 afiliados, es decir, el 1,24% de la población asegurada, lo que significa que el 98,76% restante de colombianos afiliados estaba en EPS que incumplían al menos uno de los indicadores revisados.



Asimismo, las 26 EPS registradas para 2025 reportaron un costo de atención en salud de $80,2 billones, entre las que destacaron Sanitas, Sura, Salud Total, Compensar, Coosalud y Famisanar, concentrando el 68,72% de ese costo.

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De ese total, 17 EPS reportaron finalizar el 2025 con pérdidas operacionales, es decir, sus ingresos no fueron suficientes para cubrir los costos y gastos derivados de la atención.



Entre las pérdidas más altas estuvieron las de Savia Salud, por $390.715 millones; Emssanar, por $388.208 millones; Mutual Ser, por $255.859 millones; Asmet Salud, por $217.150 millones y SOS, por $167.186 millones.



En contraste, nueve entidades obtuvieron resultados operacionales positivos, encabezadas por Compensar, con $426.106 millones, y Salud Total, con $194.840 millones.



A las obligaciones con la red de servicios se suma la deuda con los operadores farmacéuticos, que pasó de $2,85 billones en 2024 a $3,80 billones en 2025, con un incremento del 33,1%. Solo durante 2025 fueron facturados $17,93 billones y se pagaron $17,10 billones, pero al cierre del año permanecía un saldo pendiente.

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