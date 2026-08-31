662 personas y 296 toneladas de ayudas transportadas por el Avión Solidario de LATAM tras el terremoto

LATAM Airlines Colombia presentó el balance de personas movilizadas y ayudas transportadas de manera gratuita a las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, en el marco de su programa Avión Solidario.

En total, 662 personas entre rescatistas, médicos e ingenieros estructurales fueron movilizados y 296 toneladas de ayuda humanitaria fueron transportadas para apoyar la atención de las zonas afectadas.

Lea además: En julio, Cúcuta registra una caída en el desempleo, pero sube la informalidad

El personal especializado ha participado en labores de rescate, atención médica, evaluación de infraestructura y otros trabajos requeridos durante la emergencia.

De las personas movilizadas, 115 corresponden a equipos de entidades públicas, entre ellas 52 rescatistas de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd), 26 médicos de la Misión Médica de la Cámara de Comercio de Medellín, siete médicos del Instituto Nacional de Salud, 20 profesionales del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) de Medellín, entre ingenieros civiles, ingenieros estructurales y arquitectos y 10 ingenieros de la Secretaría de Educación del Distrito.

Las otras 547 personas movilizadas hacen parte de distintas organizaciones que se han sumado a la atención de la emergencia, como la Unidad de Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres de la Policía Nacional de Colombia (Ponalsar) y la Fundación Rescátame Patricia Lara, entre otros.

Le puede interesar: ¡De nuevo el calvario! Crisis eléctrica pone en jaque a productores e industrias del Táchira

“Desde el primer momento pusimos nuestra operación al servicio del país. Gracias a la coordinación con diferentes aliados y organizaciones, logramos movilizar a más de 600 especialistas de rescate, salud y evaluación de riesgos estructurales, además de 296 toneladas de ayuda humanitaria hacia donde más se necesitaba”, señaló la CEO de LATAM Airlines Colombia, Erika Zarante.

Zarante expresó que, para LATAM, el Avión Solidario representa el compromiso de conectar a Colombia en los momentos más complejos, garantizando que el apoyo operativo, el voluntariado de nuestro equipo y el transporte de suministros llegara de manera oportuna a las comunidades.

Ayudas humanitarias

En cuanto a las ayudas humanitarias, el Avión Solidario de LATAM ha articulado su operación de pasajeros y carga para facilitar que estos recursos lleguen a los puntos desde los cuales las entidades y organizaciones responsables continúan su distribución hacia las comunidades afectadas.

Lea aquí: Dólar bajo en Colombia, ¿una oportunidad para comprar y endeudarse?

Erika Zarante informó que, desde el sector público, se movilizaron 104 toneladas de carga que incluyeron el Gobierno de Perú, la Oficina de la Primera Dama, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior. A esto se suman 192 toneladas gestionadas por distintas organizaciones como la Fundación AFE, la Fundación Perú Pendiente y la Fundación Luis Díaz que incluyó el transporte de alimentos, alimentos para mascotas, colchonetas, carpas, entre otros elementos de ayuda.

La compañía también aportó directamente tres toneladas de elementos de servicio a bordo, entre mantas, frazadas y snacks, mientras sus colaboradores aportaron 10 toneladas con donaciones de alimentos, agua, mantas y elementos de aseo principalmente.

El trabajo también se extendió además a tierra: 150 colaboradores voluntarios de LATAM participaron en jornadas de clasificación, organización y alistamiento de ayudas en las instalaciones de la Cruz Roja Seccional Bogotá y Cundinamarca, sumándose desde sus diferentes roles al esfuerzo que autoridades, organizaciones y empresas han desarrollado para atender a las comunidades afectadas.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion