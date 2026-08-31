Dólar bajo en Colombia, ¿una oportunidad para comprar y endeudarse?

La apreciación del peso colombiano frente al dólar puede hacer más atractivos los viajes, las compras internacionales y algunos servicios cotizados en moneda extranjera.

Sin embargo, esta coyuntura no debería llevar a los consumidores a asumir deudas que no podrían sostener si la tasa de cambio vuelve a subir, de acuerdo con expertos de Bravo.

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Para el equipo de especialistas de la plataforma de solución de deuda, el principal riesgo está en confundir una coyuntura favorable con una garantía de que la divisa estadounidense continuará con tendencia a la baja.

"Una tasa de cambio favorable puede representar una oportunidad para quienes ya tienen planeado un gasto en dólares, pero no debería ser el motivo para asumir una nueva deuda. Antes de utilizar una tarjeta de crédito o solicitar un préstamo para financiar un viaje o una compra internacional, es importante evaluar si esa obligación podría mantenerse incluso ante un escenario menos favorable del dólar", explicó la compañía.

Según el Banco de la República, el peso colombiano registró una apreciación marcada frente al dólar durante el segundo trimestre del año, aunque en un contexto de volatilidad. En lo corrido de 2026, la moneda nacional se ha apreciado alrededor de 19%. Hace dos días, la Tasa Representativa de Mercado (TRM) se ubicó en $3.056 por dólar.

Este comportamiento también está teniendo incidencia en las decisiones de los viajeros. De acuerdo con el Travel Trendline 2026 de Mastercard, el 81% de los viajeros encuestados en Colombia afirmó que las tasas de cambio influyen en la elección de sus destinos.

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No dejarse llevar por la emoción

Los expertos de Bravo indicaron que una de las recomendaciones es no tomar decisiones financieras basadas en el comportamiento actual de la moneda. El hecho de que un producto resulte temporalmente más económico en pesos no significa necesariamente que sea conveniente financiarlo mediante crédito.

Además, recordaron que, cuando una compra se realiza en dólares con una tarjeta de crédito, el valor final en pesos puede depender de la tasa de cambio aplicable a la operación y de las condiciones del producto financiero.

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Por eso, antes de diferir una compra, es fundamental conocer el costo total de la financiación y no únicamente el valor de la cuota.

También, antes de asumir una nueva obligación, los especialistas recomiendan revisar cuánto dinero queda disponible después de cubrir gastos básicos y otras deudas. Una reducción temporal del dólar no modifica la capacidad mensual de pago de una persona.

"El precio de una compra puede cambiar, pero la obligación adquirida permanece. Por eso, antes de endeudarse es importante preguntarse si se podría seguir pagando la cuota sin afectar el presupuesto en un escenario de mayores gastos o menores ingresos", agregaron desde Bravo.

La coyuntura puede ser una oportunidad para quienes ya cuentan con un presupuesto destinado a viajes o compras internacionales. En estos casos, comparar precios, establecer un límite de gasto y aprovechar el momento de la tasa de cambio puede ayudar a optimizar los recursos sin necesidad de recurrir al crédito.

Esta recomendación cobra especial importancia en un contexto en el que el ahorro continúa siendo un reto para los hogares.

Un reciente documento de Banca de las Oportunidades señala que el 56% de los colombianos encuestados en su Encuesta de Demanda de 2022 afirmó no ahorrar bajo ninguna modalidad, y destaca la importancia del ahorro para enfrentar imprevistos sin recurrir a formas de endeudamiento que puedan aumentar la vulnerabilidad financiera.

Pensar no solo en el precio de hoy

Finalmente, la empresa Bravo aconsejó que cualquier decisión financiera relacionada con el dólar contemple distintos escenarios. La tasa de cambio puede subir o bajar por factores externos e internos y el Banco de la República ha descrito recientemente el comportamiento del peso como volátil.

"El mejor momento para aprovechar un dólar bajo es cuando la compra cabe dentro del presupuesto, no cuando obliga a crear una nueva deuda. Una buena decisión financiera debe funcionar incluso si las condiciones del mercado cambian", concluyeron los expertos.

Por ello, antes de endeudarse para aprovechar una tasa de cambio favorable, los consumidores deberían preguntarse si la compra es realmente necesaria, si cuentan con recursos para cubrirla y si podrían asumir la obligación, incluso si las condiciones cambiarias dejan de ser tan favorables.

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