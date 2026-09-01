¿Qué pasará con la suspendida ruta de Satena entre Cúcuta y Tibú? El presidente de la aerolínea responde

El regreso de la ruta de Satena entre Cúcuta y Tibú sigue en suspenso hasta que existan condiciones de seguridad que permitan retomar las operaciones. La aerolínea había previsto reabrirla el pasado 10 de julio, pero el plan del gobierno saliente quedó aplazado tras un ataque con un dron cargado con explosivos contra el aeropuerto de ese municipio del Catatumbo.

En el marco del 30° Congreso Nacional Agencias de Viajes y Turismo de Anato, el nuevo presidente de la aerolínea, Mateo Arjona, dijo a La Opinión que es lamentable que esta suspensión se mantenga, porque pierden las comunidades.

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“Satena es un vehículo que legitima la soberanía nacional. Afortunadamente, tenemos muy buena relación con la Presidencia de la República y el general (r) Jorge Mora, ministro de Defensa, por lo que está el compromiso interinstitucional para que pueda llegar la fuerza pública y abrirnos nuevamente el camino para volver a aterrizar”, expresó Arjona.

El funcionario señaló que ya conversó con el ministro y que la prioridad es reactivar pronto la ruta, tras la intervención que hagan las Fuerzas Militares.

El trayecto tiene una duración aproximada de 35 minutos y los vuelos operaban lunes y viernes. La suspensión se ordenó desde el 24 de abril, luego del secuestro de Edinson Balaguera Gamboa, administrador de la operación de Satena en Tibú, quien también cumplía funciones como agente operativo y sigue en cautiverio.

‘Estrés financiero’ por costos

Mateo Arjona, quien asumió la presidencia de Satena el 7 de agosto, precisó que la empresa tiene 174 rutas activas, las cuales conectan a 28 de los 32 departamentos, es decir, el 87,5% del país.

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Sin embargo, advirtió que ha habido dificultades financieras debido al alza de los costos asociados a los repuestos y a los mantenimientos, por efectos de la baja en la disponibilidad de algunas materias primas a nivel mundial.

“Esos costos se han elevado 40%, lo que ha hecho que tengamos un estrés financiero en el primer semestre de este año”, subrayó Arjona. Además, destacó que, por esta situación, la aerolínea registra una pérdida acumulada de $45.000 millones.

“Tenemos un plan financiero de choque que hemos emprendido y estamos trabajando para lograr revertir esa pérdida y también buscando eficiencias, porque tenemos que ser cada vez cada vez una compañía sostenible y rentable, sin dejar de seguir conectando los territorios”, señaló.

Más conectividad

El presidente de Satena informó que han transportado cerca de 750.000 pasajeros en el primer semestre y que la meta es cerrar con 1.800.000 pasajeros en 2026 y 220 rutas abiertas.

Mateo Arjona aseguró que tiene 24 aviones operativos, una flota que se duplicó en 4 años, y están a la espera de la llegada de tres nuevas aeronaves Twin Otter, de las ocho que adquirió recientemente la aerolínea. Son aviones de 19 puestos que pueden aterrizar y despegar en pistas cortas.

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“Estamos próximos a adquirir un ATR 42-600 y queremos fortalecer esta flota, así como la de los jets. Para los jets, tenemos un proyecto de reemplazo de los Embraer ERJ 145, por lo que estamos evaluando opciones para sustituir los dos que tenemos por tres jets. Nuestra meta es que en los próximos ocho meses tengamos 30 aviones operativos y abierta la ruta Montería-Panamá”, agregó Mateo Arjona.

Los ocho Twin Otter, según el funcionario, costaron US$80 millones, por lo que fue una inversión muy importante que hizo la compañía para atender las rutas sociales.

Para Arjona, otro reto grande es la infraestructura aeroportuaria. “Hoy aterrizamos en pistas que ni siquiera tienen un encerramiento. Nos toca hacer un sobrevuelo para avisar que ya vamos a aterrizar y que la gente pueda apartarse, porque son lugares donde el único pedazo que está pavimentado es precisamente la pista”, apuntó.

En ese sentido, manifestó que comenzaron conversaciones con la Aeronáutica Civil, el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), para articular planes de fortalecimiento de estos terminales.

Para mañana, está prevista la primera visita de Arjona a Cúcuta, para un relanzamiento de las rutas y referirse al trabajo que pretende desarrollar en Norte de Santander.

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