Informalidad, inseguridad e infraestructura, los retos del turismo en Norte de Santander y Colombia

Luego de la atención a las crisis humanitaria y económica que dejó el terremoto del pasado 10 de agosto, la inseguridad debe ser el problema prioritario a enfrentar por parte del nuevo gobierno, porque actividades como el turismo no crecen en territorios golpeados por la violencia.

La presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), Paula Cortés Calle, indicó que le han dicho al Ejecutivo Nacional que “no hay un destino que sea visitado, si no es seguro”, pues, su “mayor atractivo es la seguridad”.

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Desde el 30° Congreso Nacional de Agencias de Viajes y Turismo de Anato, que terminó ayer en Barranquilla, Cortés le dijo a La Opinión que Norte de Santander y el Cauca, entre otras regiones golpeadas por el conflicto, necesitan una política que permita a los visitantes apreciar las bondades de esos territorios.

Uno de los conferencistas invitados al Congreso Nacional de Agencias de Viajes y Turismo fue Andrés Vilbao, cofundador de Rappi. / Foto: Leonardo Favio Oliveros-La Opinión

El vicepresidente del Capítulo Oriente de Anato, Edwin Gutiérrez, quien es el gerente de la empresa cucuteña A todo Destino Viajes y Turismo, expresó que las unidades de Policía Nacional, de Turismo y de Carreteras tienen que desarrollar un trabajo en conjunto con las demás autoridades para “hacer sentir al pasajero tranquilo”.

“Y desde los medios de comunicación se deben generar campañas de promoción que inviten a conocer nuestro Norte de Santander. El departamento tiene todo para ser un gran lugar turístico”, apuntó.

La gerente de Nortur, Stella Murillo, sostuvo que los diferentes sectores económicos del territorio fronterizo han sostenido reuniones en Cúcuta con representantes del presidente Abelardo de la Espriella, para buscar soluciones a sus necesidades.

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“La seguridad es lo primero, porque, para que exista un turismo hacia Norte de Santander y binacional, tiene que existir seguridad en las carreteras”, recalcó Murillo.

Además, recordó que el departamento está catalogado en nivel cuatro de riesgo por parte de Estados Unidos, lo cual no permite ningún vuelo directo a Cúcuta desde ese país, “porque es considerada una de las zonas más peligrosas de Colombia por ese gobierno”.

Para el presidente de Anato Oriente y gerente de Teen Travel Colombia, Javier Ortiz, uno de los pilares que sostiene el turismo es la seguridad, por lo que confía en que el Gobierno que se posesionó hace casi un mes implemente políticas, tanto en Norte de Santander como en Santander, en esta materia.

“El Catatumbo es una región natural hermosa y hacerlo parte de un turismo ecológico y sostenible sería maravilloso para todas las comunidades de esa subregión”, añadió Ortiz.

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Informalidad campante

La inseguridad no es el único reto para esos empresarios. En Colombia, cuatro de cada diez agencias de viajes y turismo están en la informalidad, lo que promueve una competencia desleal, le resta competitividad al sector y le genera un daño reputacional y patrimonial a los empresarios formales.

“La informalidad hay que atacarla al 100%, porque el sector tiene una informalidad de 40%. Tenemos una competencia desleal que no ha tenido freno y esperamos trabajar en eso, para que la Superintendencia de Industria y Comercio haga su labor de inspección, vigilancia y control específica para frenarla”, añadió la presidenta ejecutiva de Anato, Paula Cortés.

La empresaria Stella Murillo destacó que se le debe solicitar a la Policía de Turismo investigar las agencias que ofrecen paquetes y otros servicios a precios que no son reales, porque detrás de ellas hay informalidad e ilegalidad.

Agregó que se requiere imponer más requisitos para obtener el Registro Nacional de Turismo (RNT), porque “cualquier persona, con solo su cédula, lo puede tener”.

El vicepresidente de Anato Oriente, Edwin Gutiérrez, resaltó que mantienen una labor informativa a los usuarios sobre cómo adquirir servicios turísticos seguros y confiables al momento de planear sus viajes y vacaciones, para que no terminen estafados o engañados.

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Más infraestructura y conectividad

Paula Cortés enfatizó en la necesidad de fortalecer, con recursos públicos y privados, el Fondo Nacional de Turismo (Fontur), una entidad que, según la líder gremial, realmente cumple su fin de impulsar infraestructura turística, competitividad y promoción.

Subrayó que las agencias de viajes aportan a este fondo, a través del cual se financia la promoción del país que hace ProColombia y el apoyo a las ferias internacionales.

Los operadores cucuteños, por su parte, precisaron que la región requiere mejor conectividad terrestre, para que los visitantes puedan conocer los atractivos de los diferentes municipios.

El Congreso Nacional de Agencias de Viajes y Turismo reunió a 1.000 profesionales del sector, incluidos más de 20 empresarios de Norte de Santander, Santander y Arauca, quienes analizaron cómo la innovación y la tecnología pueden ayudar a hacer más competitivo un sector que todavía enfrenta grandes desafíos en seguridad, formalidad y conectividad.

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