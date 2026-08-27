Mintrabajo abre diálogo con sindicatos, centrales obreras y gremios para definir su hoja de ruta

La ministra de Trabajo, Natalia López Fuentes, se encontró ayer con todos los actores claves del sector laboral, sindicatos, centrales obreras y gremios.



El objetivo de la reunión era comenzar a definir la hoja de ruta que orientará a la entidad durante el cuatrienio de Abelardo de la Espriella.



“Este es un Gobierno que escucha, dialoga y tendrá siempre las puertas abiertas para todos, hemos determinado este espacio para trabajar de la mano con todo el sector productivo”, manifestó la ministra López.



La primera reunión fue con las 19 organizaciones sindicales del Ministerio del Trabajo, en la cual estas manifestaron sus inquietudes sobre la gestión del concurso de méritos, la desvinculación de funcionarios provisionales y la dirección de las Territoriales.

Lea aquí: El ABC de lo que debe saber sobre la entrada en vigencia de la reforma pensional en 2027

Las organizaciones expresaron su preocupación por la ausencia de la administración saliente en las mesas de concertación.



Luego, la ministra se reunió con las centrales obreras, CGT, CUT, CTC y CDP, para trazar un plan de trabajo permanente para el cuatrienio.



Los líderes de las organizaciones celebraron la apertura al diálogo y entregaron sus propuestas para la gestión de la entidad. La CGT agradeció la oportunidad de regresar al Ministerio pues no tuvo espacios de diálogo en el periodo anterior.



Y finalmente, la ministra se reunión con varios de los principales gremios del país, en reuniones individuales, incluidos la SAC, Fenalco, Asobancaria, la ANDI, el Consejo Gremial Nacional y Acopi.



Los encuentros buscan fortalecer la construcción de una agenda laboral concertada y una gestión incluyente.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .