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Fedegán pide plan de choque por las pérdidas que podría generar el fenómeno de El Niño
El gremio reporta 9.865 bovinos muertos y 333.228 desplazados por el evento climático y pide medidas urgentes para agua, alimento, transporte y crédito
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dsifontes
FEDEGAN COLOMBIA
Colprensa
Colprensa
Miércoles, 26 de Agosto de 2026

 

La Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán, pidió al Gobierno nacional activar un plan de emergencia frente al fenómeno de El Niño, que entre el 1 de junio y el 1 de agosto de 2026 dejó, según el balance preliminar del gremio, pérdidas económicas por $47.000 millones, 9.865 animales muertos, 333.228 desplazados y cerca de 2,2 millones de hectáreas afectadas.

La solicitud fue presentada al ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond Baquero, mediante una carta firmada por el presidente ejecutivo de Fedegan, José Félix Lafaurie Rivera, y avalada por la Junta Directiva, presidida por Antonio Mauricio Moreno Roa.

El Caribe concentra la mayor parte de la afectación. Cesar, La Guajira, Sucre, Atlántico y Magdalena suman 8.508 animales muertos, 127.648 desplazados y 975.844 hectáreas afectadas.

Cesar registra la mayor mortalidad, con 2.376 animales, seguido por La Guajira, con 2.206; Sucre, con 1.638, y Magdalena, con 1.359.

Puede leer: ¿Qué significa estar “colgado” con la DIAN y qué implicaciones económicas y jurídicas tiene?

Fedegan calcula además unos $11.000 millones en pérdidas por la menor producción de carne, leche y derivados. El gremio advierte que las cifras son preliminares por el subregistro entre pequeños productores y porque el fenómeno no ha terminado.

La urgencia también se sustenta en el historial de eventos climáticos. Entre 2010 y 2026, nueve episodios de El Niño, La Niña y otros fenómenos dejaron 472.032 bovinos muertos y 7,5 millones (7.508.305) desplazados. El Niño 2009-2010 fue el más severo en afectación general, con 73.927 animales muertos, 1,38 millones de desplazados y 8,14 millones de hectáreas afectadas, mientras La Niña 2010-2011 registró la mayor mortalidad, con 160.965 bovinos muertos.

Para atender la emergencia, Fedegan propuso una serie de medidas a corto y mediano plazo:

El plan de choque inmediato

  • Reactivar una red temporal de bodegas ganaderas para distribuir suplementos y forrajes a precios de contingencia, coordinada desde una mesa nacional de abastecimiento con el MinisterioFedegan, Fedepalma, Fedearroz y la agroindustria.
  • Cofinanciar el transporte de alimentos e insumos hacia las zonas rurales más afectadas, con prioridad en el Caribe, Tolima, Huila y los Santanderes.
  • Agilizar crédito para infraestructura de agua (pozos, reservorios, riego, paneles solares) con tasas preferenciales y una ruta de contingencia para el ICR y las Líneas Especiales de Crédito.
  • Convertir la respuesta a los incendios forestales en Tolima (cerca de 21.000 hectáreas afectadas en lo corrido de 2026) en una estrategia permanente de prevención, con más bomberos rurales, drones y restricciones estrictas a las quemas en temporada seca.

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Apuesta de mediano y largo plazo

El gremio plantea tres frentes para que la ganadería deje de llegar desprevenida a cada temporada seca.

  • El primero es una producción extraordinaria de forrajes mediante alianzas temporales con productores y propietarios de tierras que cuenten con sistemas de riego, para construir reservas de alimento antes de que llegue la siguiente sequía.
  • El segundo es articular la estrategia preventiva del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, con la capacidad técnica y territorial de Fedegan, con foco en el manejo del agua, la provisión de sombra, el ajuste de carga animal, la suplementación y la decisión oportuna de mover o descartar animales antes de que mueran.
  • El tercero, el más estructural de los tres, es crear un programa nacional de reservas estratégicas de alimento bovino, con inventarios rotativos y reglas ya definidas para activarse apenas se declare una alerta climática: dejar de improvisar cada vez que llega una sequía o una helada.

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