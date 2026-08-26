Fedegán pide plan de choque por las pérdidas que podría generar el fenómeno de El Niño

La Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán, pidió al Gobierno nacional activar un plan de emergencia frente al fenómeno de El Niño, que entre el 1 de junio y el 1 de agosto de 2026 dejó, según el balance preliminar del gremio, pérdidas económicas por $47.000 millones, 9.865 animales muertos, 333.228 desplazados y cerca de 2,2 millones de hectáreas afectadas.

La solicitud fue presentada al ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond Baquero, mediante una carta firmada por el presidente ejecutivo de Fedegan, José Félix Lafaurie Rivera, y avalada por la Junta Directiva, presidida por Antonio Mauricio Moreno Roa.

El Caribe concentra la mayor parte de la afectación. Cesar, La Guajira, Sucre, Atlántico y Magdalena suman 8.508 animales muertos, 127.648 desplazados y 975.844 hectáreas afectadas.

Cesar registra la mayor mortalidad, con 2.376 animales, seguido por La Guajira, con 2.206; Sucre, con 1.638, y Magdalena, con 1.359.

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Fedegan calcula además unos $11.000 millones en pérdidas por la menor producción de carne, leche y derivados. El gremio advierte que las cifras son preliminares por el subregistro entre pequeños productores y porque el fenómeno no ha terminado.

La urgencia también se sustenta en el historial de eventos climáticos. Entre 2010 y 2026, nueve episodios de El Niño, La Niña y otros fenómenos dejaron 472.032 bovinos muertos y 7,5 millones (7.508.305) desplazados. El Niño 2009-2010 fue el más severo en afectación general, con 73.927 animales muertos, 1,38 millones de desplazados y 8,14 millones de hectáreas afectadas, mientras La Niña 2010-2011 registró la mayor mortalidad, con 160.965 bovinos muertos.

Para atender la emergencia, Fedegan propuso una serie de medidas a corto y mediano plazo:

El plan de choque inmediato

Reactivar una red temporal de bodegas ganaderas para distribuir suplementos y forrajes a precios de contingencia, coordinada desde una mesa nacional de abastecimiento con el Ministerio, Fedegan, Fedepalma, Fedearroz y la agroindustria.

Cofinanciar el transporte de alimentos e insumos hacia las zonas rurales más afectadas, con prioridad en el Caribe, Tolima, Huila y los Santanderes.

Agilizar crédito para infraestructura de agua (pozos, reservorios, riego, paneles solares) con tasas preferenciales y una ruta de contingencia para el ICR y las Líneas Especiales de Crédito.

Convertir la respuesta a los incendios forestales en Tolima (cerca de 21.000 hectáreas afectadas en lo corrido de 2026) en una estrategia permanente de prevención, con más bomberos rurales, drones y restricciones estrictas a las quemas en temporada seca.

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Apuesta de mediano y largo plazo

El gremio plantea tres frentes para que la ganadería deje de llegar desprevenida a cada temporada seca.