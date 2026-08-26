Fondo Milagro para atender tragedia del terremoto ya cuenta con $2 billones

El presidente Abelardo de la Espriella dio inicio en Chocó a la segunda fase de reconstrucción de los territorios golpeados por el sismo y anunció subsidios mensuales de $875.542 por familias damnificadas y de $1.050.000 para los hogares afectados en Buenaventura.

Según cifras de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), cerca de 10.000 familias resultaron afectadas en Buenaventura y al menos 5.000 en Quibdó.

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Si se toma como referencia para las demás ciudades afectadas el apoyo anunciado para la capital chocoana, donde aún no se han detallado medidas específicas, el costo de estas ayudas ascendería a $424.327 millones, con entregas previstas desde el 26 de septiembre.

De la Espriella explicó que parte de los recursos provendrán del Fondo Milagro, que hasta la fecha cuenta con $2 billones gracias a aportes nacionales e internacionales. Desde Quibdó, el jefe de Estado también informó que el 7 de septiembre se realizará una cumbre con los empresarios que se comprometieron a colaborar con la recuperación de los territorios afectados.

Grupo Argos será una de las empresas que se sumará a esta iniciativa, con la entrega de materiales y la consecución de 1.000 viviendas para las familias afectadas por el movimiento telúrico. De estas, 500 serán construidas en Chocó.

“Nos comprometimos a entregar 1.000 casas de rápida construcción si se suman nuevos donantes. Nuestro compromiso con el ministro y los gobernadores es, dependiendo del municipio o comunidad, entregar las primeras casas antes de que finalice septiembre”, señaló el presidente de Grupo Argos, Juan Esteban Calle.

Lo anunciado por Calle superó la meta inicial del Gobierno, que esperaba conseguir un aporte de 300 viviendas, de las cuales 200 estarían destinadas a Chocó, el departamento donde se ubicó el epicentro del sismo.

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Diagnóstico técnico casa por casa

Sobre otros aportes para la recuperación de las viviendas afectadas, el Ministerio de Vivienda anunció que la reconstrucción comenzará con un diagnóstico técnico casa por casa y vereda por vereda, para determinar el nivel de afectación y definir la solución para cada familia.

Este proceso contará con el acompañamiento de expertos y de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol).

Como parte de la primera intervención, se entregaron 480 toneladas de materiales de construcción, destinadas a las familias cuyas viviendas presentan daños menores y pueden ser reparadas.

Para quienes tienen sus viviendas inhabitables, el Gobierno anunció subsidios de arrendamiento mientras avanzan las soluciones definitivas. Asimismo, destinó $100.000 millones para el mejoramiento de vivienda, de los cuales los primeros $25.000 millones fueron entregados el mismo lunes.

“La reconstrucción empieza por conocer la realidad de cada familia. El diagnóstico que estamos haciendo con el ejército de expertos, la Gobernación y las alcaldías nos permite traer una solución distinta, pensada para quienes lo perdieron todo y para quienes tienen sus casas averiadas”, explicó el ministro de Vivienda, Jaime Beltrán.

La gobernadora de Chocó Nubia Carolina Córdoba, agradeció la solidaridad de los colombianos y de la comunidad internacional y señaló que el trabajo conjunto entre las entidades del orden departamental le permitió consolidar una minuta de emergencias para “planificar la distribución de las ayudas por los próximos 15 días”.

Córdoba agregó que ya se han distribuido 365,7 toneladas de ayudas en los 30 municipios afectados. Además, la administración dispondrá de $5.000 millones para atender las necesidades de infraestructura de Quibdó y de $1.000 millones adicionales.

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Alivios financieros para el agro

El Ministerio de Agricultura le envió una carta al presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, en la que le solicitó la implementación de alivios financieros ante las coyunturas nacionales que amenazan al sector.

En la carta dirigida por el ministro Indalecio Dangond, se pidió “medidas extraordinarias de alivio financiero para productores y transformadores agropecuarios afectados por el terremoto y por el fenómeno de En Niño”.

El ministro enfatizó en que estas medidas son necesarias para aplacar las presiones que la emergencias naturales han puesto sobre productores agropecuarios ganaderos y transformadores de alimentos.

Además, anunció una serie de medidas extraordinarias con las que busca fortalecer al sector. Entre las medidas se encuentra la congelación temporal del capital e intereses de la cartera agropecuaria por un periodo mínimo de 12 meses para productores y transformadores ubicados en los departamentos afectados por el terremoto.

La institución también recomendó la implementación del reperfilamiento integral de las obligaciones financieras, como la ampliación de plazos, períodos de gracia en capital, normalización de reportes de riesgos o la reestructuración sin deterioro automático de la calificación crediticia.

Como última medida, el ministerio pidió a Asobancaria formular nuevas líneas de trabajo destinadas a recuperación de cultivos, reposición de inventarios pecuarios, reparación de infraestructura productiva y compra de insumos y alimento para animales.

Con información de La República

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