De admitir que se pasó un semáforo en rojo a protagonizar un choque: el caso del concejal de Villa del Rosario

Luis Alfonso Blanco Pérez, concejal de Villa del Rosario, está en el ojo del huracán por cuenta de un grave choque que protagonizó hacia las 3:00 de la madrugada de este sábado, cuando presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol y terminó dejando tres personas heridas.

Pero este accidente no sería el único episodio que pone en entredicho su comportamiento al volante, pues meses atrás, él mismo admitió haberse pasado un semáforo en rojo.

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El pasado 12 de agosto, durante una sesión de control político al Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (Datrans) del municipio, el concejal, conocido como Poncho Silvestre, reconoció haberse pasado el semáforo, exponiéndose y exponiendo a otros actores viales.

“Que en Villa del Rosario no tengamos inteligencia vial es la realidad. Queremos hacer lo que nos da la gana, hablo hasta en nombre propio. No puedo decir que nunca me he pasado un semáforo en rojo, porque va a ser mentira. Hasta uno, por el afán de llegar a algún lado, se ha pasado un semáforo en rojo. ¿Cuándo se mejora esto? Cuando haya ley y mano dura”, dijo durante su intervención.

En esa oportunidad, Poncho Silvestre hizo énfasis en las maniobras peligrosas de algunos motociclistas. Incluso, recordó que un amigo murió por culpa de uno de esos conductores.

“Aquí la ley es tan floja que el personal por el que falleció se fue del país y nadie pagó ese muerto”, apuntó.

Pero, una situación de riesgo similar protagonizó al chocar con su vehículo contra una camioneta. Horas antes, había sido visto en el concierto de las Ferias y Fiestas de la Uva, que se desarrollan en ese municipio, incluso, en compañía del alcalde.

La consulta realizada en el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT) arrojó que el vehículo del concejal registra cinco multas por no tener el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente y por infracciones detectadas mediante fotodetecciones, con un saldo pendiente de $4.774.972.

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Escapó tras el doble choque

Las distintas versiones conocidas sobre el hecho, así como los videos publicados en redes sociales, indican que Luis Alfonso Blanco se movilizaba en una Chevrolet Tracker de placas RGV110, de color oscuro, por la calle 4, en la vía hacia Villa Antigua.

En circunstancias que son materia de investigación, Blanco terminó impactando contra la parte trasera de una camioneta Toyota Fortuner blanca. Debido al golpe, esta se desvió y chocó contra el muro de una vivienda, que derribó parcialmente.

El siniestro dejó tres personas heridas, todas ocupantes de la Toyota, al igual que el concejal, quien se bajó de su vehículo ensangrentado debido a una fuerte contusión en el rostro. Además, según las versiones conocidas, se le observaba en aparente estado de embriaguez, una sospecha que también despertó el hallazgo de una botella de aguardiente en el automotor.

Tras el llamado de emergencia, uniformados de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) atendieron el caso y posteriormente solicitaron la presencia de los agentes de Tránsito. Hasta el sitio llegó una Tracker blanca que, al parecer, era de un familiar del concejal, quien se sentó en la parte trasera.

De un momento a otro, el vehículo arrancó, lo que habría facilitado la salida del concejal del lugar, presuntamente para evitar la prueba de alcoholemia que le practicarían los agentes de Tránsito.

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¿Actuaron los alféreces?

El secretario de Tránsito, Sebastián Jaimes, informó a La Opinión que las tres víctimas fueron dadas de alta médica durante la mañana de este sábado. Además, señaló que están elaborando un informe detallado de lo ocurrido, con el apoyo de los agentes que acudieron al sitio.

“Cuando llegan al lugar, los agentes, al dirigirse para comunicarse con uno de los heridos de la camioneta blanca —la Toyota—, escuchan que gritan: ‘¡Se voló!’. Al voltear, ven que un vehículo blanco se va. Los policías lo persiguen y luego se devuelven, indicando que se adentró en un conjunto cerrado y no pudieron continuar con la persecución, porque salió por la parte trasera”, explicó Jaimes.

El funcionario agregó que los agentes no pudieron establecer contacto con el concejal, pues, este se encontraba dentro del vehículo en el que se habría marchado del lugar.

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Este medio intentó conocer la versión de Poncho Silvestre mediante una llamada a su número de celular. Sin embargo, una persona que se identificó como su hermana respondió: “Él no puede hablar en estos momentos”, y quedó en comunicarse posteriormente.

Las autoridades investigan lo ocurrido para establecer las circunstancias del siniestro y determinar las posibles responsabilidades.

Este caso recuerda lo ocurrido días atrás con Edwin Cardona, entonces secretario de Seguridad Ciudadana de Cúcuta, quien, en aparente estado de embriaguez, arrolló a un grupo de ciclistas y habría intentado escapar del lugar del accidente. El episodio le costó el cargo.

Ahora, un hecho con características similares vuelve a poner bajo la lupa el comportamiento de un funcionario al volante.

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