Mataron al hijo de alias Simpson, en Cúcuta: los últimos siete minutos de Nesler

La familia Nava parece tener una cita repetida con las páginas judiciales. En menos de un mes, uno de sus integrantes fue capturado y ahora otro terminó muerto, víctima de un ataque a bala.

La víctima es el joven Nesler Asley Nava Herrera, hijo de José Gregorio Nava Gómez, alias Simpson, un temido delincuente que ha sido capturado por la Policía en tres oportunidades, la más reciente apenas el mes pasado.

Ahora, su hijo cayó en medio de un crimen que habría sido planificado y que, a su vez, habría quedado registrado en cámaras de seguridad que podrían ser claves para establecer la identidad de los responsables, determinar su paradero y esclarecer si el hecho estaría relacionado con el vínculo de Nesler con Simpson.

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En Circunvalación

En una oscura callejuela del barrio Circunvalación, a escasos metros de la cancha La Bombonera, del barrio Alfonso López, se perpetró un intento de doble homicidio en la noche del pasado miércoles, 7 de octubre.

Por ahora, se mantiene mucha reserva sobre los detalles del crimen. Sin embargo, se conoció que el hecho ocurrió en la calle 14, entre las avenidas 19 y 20, pasadas las 7:00 de la noche, cuando Nesler y otro hombre resultaron heridos de bala luego de varios disparos perpetrados por criminales que huyeron del lugar sin que nadie pudiera verlos o quisiera reconocer que los vio.

Según se conoció, sonaron por lo menos cuatro detonaciones, tres de las cuales habrían impactado a los dos hombres, quienes quedaron tendidos en el asfalto mientras manchas de sangre se formaban sobre la calle.

Algunos vecinos salieron de sus casas y encontraron a los dos lesionados. Nesler tenía una herida en el tórax y estaba gravemente herido, mientras que el otro hombre recibió dos impactos de bala: uno en el abdomen y otro en el brazo derecho.

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De urgencia, fueron trasladados por la comunidad a la Unidad Básica de Puente Barco, donde ingresaron a las 7:32 p.m. Para el personal médico era claro que Nava requería atención prioritaria, pues su estado era crítico.

Solo pasaron siete minutos hasta que Nava Herrera fue declarado muerto. Mientras tanto, se conoció que el otro hombre permanece en recuperación.

Las autoridades hicieron presencia en el lugar de los hechos para adelantar la investigación y recopilar material probatorio. En la escena quedaron varios casquillos de bala que ahora hacen parte de las evidencias del caso.

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