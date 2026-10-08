Desbordamientos, caos vial y pérdidas materiales, los estragos que dejaron las fuertes lluvias en el área metropolitana de Cúcuta

Las fuertes lluvias que se registraron en la noche del pasado martes causaron problemas de movilidad y pérdidas materiales en diferentes barrios de Cúcuta y su área metropolitana. La tormenta, que se extendió por más de 3 horas, también generó desbordamientos y caída de rocas en algunos sectores.
El municipio más afectado por este evento natural fue Villa del Rosario, donde según explicó la Alcaldía, se reportaron problemas en la Autopista Internacional y en los barrios 20 de Julio, Turbay Ayala, Lomitas, Trapiches, Villa Graciela, Colinas de Vista Hermosa, Campo Verde y La Pradera.
Aunque varios de estos reportes corresponden a problemas de movilidad ocasionados por el material de arrastre y el lodo, en los últimos tres puntos se presentaron afectaciones mayores como consecuencia de esa situación.
En el caso de Colinas de Vista Hermosa, se presentó el colapso de gaviones y se partieron gradas disipadoras debido a la presión del agua.
En La Pradera y Campo Verde la situación fue más crítica pues el desbordamiento de un canal de aguas lluvias generó diversas situaciones que afectaron a habitantes y comerciantes.
Horas de emergencia
Según explicó un residente de La Pradera, el colapso del canal de aguas lluvias generó problemas de movilidad y que vehículos quedaran atrapados en medio de la inundación. Asimismo, afirmó que debido a ello algunos comerciantes enfrentaron daños en sus productos y elementos de trabajo.
“A la mañana siguiente los vecinos nos organizamos para limpiar el material de arrastre pues las autoridades demoraron en llegar. Nuestro llamado a la Alcaldía es a que le hagan un mantenimiento al canal pues cada vez que llueve fuertemente nos enfrentamos a lo mismo”, agregó.
Sobre la emergencia en Campo Verde, vecinos recalcaron que esta no fue menor ya que el desbordamiento del canal provocó inundaciones y que piedras de gran tamaño se acumularan en las calles 10 y 11.
Según afirmó la comunidad, este hecho no solo impidió la movilidad, sino que también generó temor entre la población.
“Los Bomberos llegaron a ayudarnos, sin embargo, durante el día nosotros también nos encargamos de limpiar las calles mientras llegaba la maquinaria especializada”, añadió un residente.
Entretanto, Tobías Riveros, presidente de la Junta de Acción Comunal, manifestó que aunque en varias ocasiones han hecho llamados a la Alcaldía para que intervengan el canal, todavía no han recibido una solución definitiva.
De acuerdo con líderes sociales, este canal necesita una ampliación ya que allí bajan las aguas de diferentes barrios del municipio. Además, precisaron que es necesario que exista mayor control sobre las licencias urbanísticas ya que algunas personas han hecho construcciones que solo terminan afectando esta estructura.
Por otra parte, fuentes comunitarias expresaron su temor frente a la posibilidad de lluvias similares y manifestaron su preocupación por las bajas ventas que pueden ocasionar el mal estado de las vías.
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Alcaldía se pronuncia
Camilo Suárez, alcalde de Villa del Rosario, indicó que el día de ayer adelantaron la limpieza del material de arrastre en los puntos afectados e informó que ya están haciendo el recorrido por los diferentes sectores para hacer el balance de daños, llevarlos al comité de gestión del riesgo y así empezar a entregar ayudas a las familias, tras un proceso de evaluación.
“Ya con anterioridad hemos hecho limpiezas a caños, donde hemos encontrado llantas, colchones y otros escombros, por lo tanto nuestro llamado a la comunidad es a no arrojar basura a estos puntos ya que eso genera este tipo de colapsos”, enfatizó el alcalde, quien también recomendó no desperdiciar el agua, en medio del fenómeno de El Niño.
Reportes en Cúcuta y Los Patios
Aunque en menor medida, Cúcuta también reportó algunas situaciones como consecuencia de las fuertes lluvias.
De acuerdo con la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres de Cúcuta, se presentaron algunas afectaciones puntuales en las comunas 1,2,3,4,5 y 10.
Entre las situaciones que fueron reportadas, se dio un desprendimiento de rocas sobre la Autopista Internacional, en la prolongación de la Avenida Cero y en inmediaciones al Club Tennis.
Además, en el barrio La Cabrera, en el sector conocido como La Granja, se dio de manera parcial el colapso de una estructura y gaviones de contención. Por otro lado, los canales de La Cabrera y Bogotá, estuvieron cerca de alcanzar su límite de capacidad.
Pese a ello, el jefe de la dependencia señaló que no hubo personas heridas ni emergencias de consideración y que los organismos de socorros se encargaron de recorrer los diferentes sectores de la ciudad.
En el municipio de Los Patios, la Secretaria de Gestión del Riesgo, Eliana Carvajal, expuso que se presentó un deslizamiento de tiera en la trocha Primero de Mayo, una caída de rocas sobre la variante La Floresta, un deslizamiento de lodo en unos condominios y la caída de dos arboles.
Adicionalmente, la funcionaria señaló que ya se ha adelantado el monitoreo a quebradas y las labores de limpieza junto a diferentes entidades y organismos de socorro.
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Pronóstico del Ideam
Sobre el pronóstico del clima para los próximos días, El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) comunicó que hasta el fin de semana se esperan condiciones de abundante nubosidad con lluvias entre ligeras y moderadas.
Igualmente, el instituto detalló que es probable que las lluvias de mayor intensidad se presenten en horas de la tarde y la noche.
“Este panorama se debe al tránsito de una onda tropical, la cual ha venido incrementando la nubosidad y las lluvias en el país. También cabe destacar que esto es normal en medio del fenómeno de El Niño, ya que este fenómeno no inhibe por completo las lluvias sobre el país. Además hay que tener en cuenta, que estos eventos de variabilidad climática han tendido a cambiar en los últimos años de manera significativa”, concluyó el Ideam.
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