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Por ocupación en la morgue del Erasmo Meoz, trasladan al Cementerio Central de Cúcuta cuerpos no reclamados
La Secretaría de Gobierno inició el procedimiento con cuerpos de personas en condición de calle que permanecían sin ser reclamados.
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Por ocupación en la morgue del Erasmo Meoz, trasladan al Cementerio Central de Cúcuta cuerpos no reclamados
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Miércoles, 7 de Octubre de 2026

Ante la ocupación de la morgue del Hospital Universitario Erasmo Meoz, la Secretaría de Gobierno de Cúcuta anunció que inició el traslado al Cementerio Central de los cuerpos de personas habitantes de calle que ya fueron plenamente identificados.

De acuerdo con la secretaria de Gobierno de Cúcuta, Carolina Ujueta Álvarez, la medida se adelanta en articulación con las entidades correspondientes y busca contrarrestar la ocupación de la morgue del principal centro asistencial de Norte de Santander.

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"Desde la secretaria de Gobierno estamos adelantando una acción humanitaria y necesaria. Estos cuerpos serán trasladados al Cementerio Central dónde se les realizará la inhumación digna y respetuosa", dijo Ujueta.

La funcionaria señaló que los cuerpos corresponden a personas en condición de calle que, pese a haber sido identificadas, no han sido reclamadas por sus familiares y que el procedimiento busca garantizar un trato digno a las personas fallecidas y preservar el respeto por su memoria.

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