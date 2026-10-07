Por ocupación en la morgue del Erasmo Meoz, trasladan al Cementerio Central de Cúcuta cuerpos no reclamados

Ante la ocupación de la morgue del Hospital Universitario Erasmo Meoz, la Secretaría de Gobierno de Cúcuta anunció que inició el traslado al Cementerio Central de los cuerpos de personas habitantes de calle que ya fueron plenamente identificados.

De acuerdo con la secretaria de Gobierno de Cúcuta, Carolina Ujueta Álvarez, la medida se adelanta en articulación con las entidades correspondientes y busca contrarrestar la ocupación de la morgue del principal centro asistencial de Norte de Santander.

Le puede interesar: ¿Qué pasó con el vuelo de Avianca que iba de Bogotá a Cúcuta? Un rayo impactó la aeronave

"Desde la secretaria de Gobierno estamos adelantando una acción humanitaria y necesaria. Estos cuerpos serán trasladados al Cementerio Central dónde se les realizará la inhumación digna y respetuosa", dijo Ujueta.

La funcionaria señaló que los cuerpos corresponden a personas en condición de calle que, pese a haber sido identificadas, no han sido reclamadas por sus familiares y que el procedimiento busca garantizar un trato digno a las personas fallecidas y preservar el respeto por su memoria.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion.