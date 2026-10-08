Presidente Abelardo de la Espriella podría liderar en Cúcuta encuentro regional para construir el Plan de Desarrollo

Cúcuta es una de las 12 ciudades a las que llegarán los representantes del Gobierno nacional, como parte de la gira que ha sido denominada Encuentros Regionales y a partir de la cual se recogerán los insumos para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo que orientará los cuatro años de mandato del presidente Abelardo de la Espriella.

La cita es el próximo martes 13 de octubre y a la misma están convocados el gobernador del departamento, los alcaldes de los diferentes municipios, gremios, asociaciones, organizaciones de la sociedad civil, la academia, entre otros actores que son claves en la formulación de los planes y proyectos estratégicos para la región.

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Se espera que este encuentro sea liderado por el propio presidente de la República, quien esta semana inauguró formalmente la estrategia en Pereira, una de las ciudades más afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

De acuerdo con el jefe de Estado, Planeación Nacional ha identificado hasta ahora un portafolio de 334 grandes proyectos en el país, cuyo valor asciende aproximadamente a $535,1 billones.

En ese sentido, el objetivo principal de los 12 encuentros que se desarrollarán hasta el 31 de octubre, es articular las voces, capacidades y apuestas estratégicas de las regiones “hacia una visión compartida y unificadora de país”.

Además de ser sede de uno de los foros regionales, Norte de Santander tendrá un protagonista en la consolidación del próximo PND. Se trata del exconcejal Juan Carlos Capacho, director de Estrategia Regional del Departamento Nacional de Planeación y quien, precisamente, está a cargo de la construcción estratégica de la hoja de ruta del Gobierno De la Espriella, desde las regiones y con participación de los diferentes sectores.

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