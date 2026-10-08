La oposición tendrá todas las garantías: el mensaje de De la Espriella durante homenaje a Miguel Uribe

En medio del lanzamiento de ‘Miguel Uribe Turbay - Centro para el Liderazgo Valiente’, una iniciativa de formación y desarrollo creada por Miguel Uribe Londoño en homenaje a su hijo fallecido, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, reiteró que en su Gobierno la oposición contará con todas las garantías.

“El contradictor no es un enemigo de la República, la oposición enriquece la democracia y tiene derecho a ejercer su función con todas las garantías del Estado”, señaló De la Espriella.

En su intervención, el presidente de los colombianos aseguró que la posibilidad de hacer oposición con garantías no la tuvo Miguel Uribe Turbay y recordó que “él fue atacado mientras hacía lo que más le gustaba, política de la buena”.

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El jefe de Estado reiteró que “Miguel no tuvo esas garantías de ejercer la oposición, en cambio en mi Gobierno la oposición tendrá todas las garantías. La oposición tiene plena libertad de criticarme, cuestionar mis decisiones, enfrentar mis iniciativas y, por supuesto, aspirar legítimamente a reemplazarme al concluir mi mandato, siempre que actúen en el marco de la Constitución y la Ley y de los canales de la civilidad”.

No obstante, el Mandatario dejó claro que “lo que jamás voy a aceptar es que el terrorismo pretenda disfrazarse de oposición, ni que bajo el pretexto de enfrentar al Gobierno se acuda a la violencia, la intimidación o las vías de hecho”.

“Esa diferencia la tengo muy clara, el adversario político lo enfrento con argumentos y en las urnas y se van a llevar otra derrota. A quien recurra a la violencia lo voy a enfrentar con toda la fuerza de las armas y las leyes de la República como corresponde en derecho”, enfatizó el Presidente de la República.

Tomado de El Universal.

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